Was verbirgt sich unter dem Zelt im Braunschweiger Bürgerpark?

Braunschweig. Der Auftakt der Freibadsaison steht bevor. Im Freibad Bürgerpark gibt es Neuerungen, ebenso am Raffteich und in Waggum. Und: Die Preise steigen.

Der Sommer kommt näher, die Sonne hat schon viel Kraft, und etliche Freibad-Fans stehen in den Startlöchern. Am Montag, 22. Mai, wird die Freibadsaison in Braunschweig eröffnet – wie immer um 6 Uhr morgens, und wie immer im Freibad Bürgerpark. „Sprungtürme, Rutsche, Soccercage, Beachvolleyballfeld und weitere Attraktionen sorgen dann wieder für Freibadspaß pur“, kündigt die Stadtbad GmbH an.

Wie schon im vergangenen Jahr geht es damit etwas später los als gewohnt. „Die Energiekrise hat die Stadtbad GmbH im letzten Jahr dazu veranlasst, die Freibadsaison jeweils zu Beginn und zum Ende hin etwas zu kürzen“, erläutert Stadtbad-Geschäftsführer Tobias Groß in einer Pressemitteilung. „Diese üblicherweise besucherschwachen Randzeiten sind durch die geringen Lufttemperaturen sehr energieintensiv.“

Beckenwasser wird im Freibad Bürgerpark durch schwarze Schläuche gepumpt

Durch die Saisonverkürzung im letzten Jahr habe man weit über 80 Prozent der Energie einsparen können, die zum Beheizen der Außenbecken notwendig wäre, so groß. „Betroffen sind von dieser Maßnahme jedoch nur rund zehn Prozent der Freibadbesucher.“

Im Freibad Bürgerpark sorge aktuell die große Solarabsorber-Anlage an sonnigen Tagen für eine Aufheizung des Beckenwassers und liefere mehrere tausend Kilowattstunden erneuerbare Energie. Dabei wird ein Teil des Beckenwassers durch schwarze Schläuche gepumpt, die großflächig auf den Dächern verlegt sind. Diese nehmen die Energie des Sonnenlichtes auf und erwärmen das Wasser, das dann zurück in das Schwimmbecken geleitet wird.

Im Freibad Waggum wird das Wasser künftig auch erwärmt. Foto: Stadtbad GmbH/Fabian Neubert

Drei Tage kostenloser Eintritt für alle Kinder unter zehn Jahren

Im Freibad Bürgerpark wird zurzeit noch das in die Jahre gekommene Kinderplanschbecken von Grund auf erneuert und aufgewertet. Dafür sei das bisherige Becken bis auf das Betonfundament komplett abgetragen worden, auch die Wassertechnik sei erneuert worden, erläutert Stadtbad-Sprecher Fabian Neubert. „Anschließend wird das Becken mit seinen unterschiedlichen Wassertiefen nicht nur wieder neu aufgebaut, sondern auch um eine rund 100 Quadratmeter große Wasserspiellandschaft ergänzt, ähnlich wie sie auch aus den Freibädern Raffteich und Waggum bekannt ist.“

Die Fertigstellung sei für Mitte Juni geplant. „Sobald der neue Kinderplanschbereich genutzt werden kann, erhalten alle Kinder unter zehn Jahren drei Tage lang eine kostenlose Eintrittskarte, um den neuen Kinderplanschbereich zu testen und zu erobern“, kündigt Neubert an.

Durch die Schläuche der Solarabsorber-Anlage fließt Beckenwasser. Diese nehmen die Energie des Sonnenlichtes auf und erwärmen das Wasser, das dann zurück in das Schwimmbecken geleitet wird. Foto: Stadtbad GmbH/Fabian Neubert

Im Freibad Waggum wird das Wasser jetzt auch aufgewärmt

In den Freibädern Raffteich und Waggum hat die Stadtbad GmbH über den Winter ebenfalls Solarabsorber-Anlagen errichtet, um sich von fossiler Energie zunehmend zu lösen. „In Waggum bedeutet dies insofern eine größere Veränderung, als dass das Bad vorher gänzlich unbeheizt war“, sagt Neubert. „Gerade an beziehungsweise nach kühleren Tagen verspricht die neue Anlage dort nun merklich wärmere Wassertemperaturen.“

Zusammen mit den 760 Quadratmetern im Freibad Bürgerpark sorgen nun insgesamt knapp 1100 Quadratmeter Solarabsorber-Fläche auf den städtischen Freibädern für einen klimafreundlicheren Betrieb. Für diesen Herbst seien außerdem große Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern des Sportbades Heidberg und des Freizeitbades Wasserwelt geplant. „Über 2000 Photovoltaikmodule werden den Badbetrieb dann auf rund 4000 Quadratmetern mit erneuerbarer Energie unterstützen“, so Neubert.

Das neue Bistro im Raffteichbad hat eine Terrasse bekommen. Foto: Stadtbad GmbH/Fabian Neubert

Neues Sandkastenboot für Kinder und neues Bistro im Raffteichbad

Das Freibad Raffteich bekommt ihm zufolge ebenfalls weitere Attraktionen. Mit 100 Tonnen Quarzsand habe man eine knapp 300 Quadratmeter große Sandfläche in Beckennähe eingerichtet und mit gemütlichen Sitzmöglichkeiten und Sonnenschirmen ausgestattet. „Kinder können sich dort im fast vier Meter langen Sandkastenboot austoben oder sich am Nachbau eines Dinosaurierskeletts als Archäologen probieren, das knapp unter der Sandoberfläche versteckt liegt“, sagt Neubert.

Hinzu komme ein neues Bistro samt Terrasse in zentraler Lage, auf der man sich bei einem kühlen Getränk oder Eis vom bunten Treiben etwas zurückziehen könne.

Preise in Braunschweigs Freibädern steigen

Die Eintrittspreise steigen in dieser Saison. „Wie in vielen anderen Betrieben mussten auch bei der Stadtbad GmbH die Preise angepasst werden, um einen Teil der Mehrkosten abzufangen“, erläutert Neubert. „Wesentlich verantwortlich dafür sind die deutlich gestiegenen Lohn- und Energiekosten aber auch die genannten Investitionen in neue Attraktionen und einen klimaneutraleren Betrieb.“

In den Freibädern Bürgerpark und Raffteich müssen Erwachsene 5,20 Euro zahlen, das sind 40 Cent mehr als bisher. Der Preis für Ermäßigte liegt bei 4,20 Euro (50 Cent mehr). Im Freibad Waggum zahlen Erwachsene 3,90 Euro und damit 20 Cent mehr als bisher. Der Preis für Ermäßigte liegt hier bei 2,90 Euro (20 Cent mehr).

Sommeridylle im Raffteichbad. Foto: Erwin Klein / Archiv

Neue Saisonkarte: 169 Euro für die drei Braunschweiger Freibäder

Pressesprecher Fabian Neubert weist auf verschiedene Vergünstigungen hin: von 10er-Karten über Sommerferienkarten für Kinder und Jugendliche bis hin zu einer neuen Saisonkarte – für 169 Euro können damit alle drei Freibäder in der Saison des Kaufs genutzt werden.

„Wer sich ein eventuelles Anstehen an der Kasse insbesondere an heißen Sommertagen sparen möchte, für den steht weiterhin der Onlineshop unter shop.stadtbad-bs.de zur Verfügung“, empfiehlt er. „Dort können tagesaktuell Tickets für die Freibäder gekauft werden. In den Freibädern Bürgerpark und Raffteich können die Onlinetickets direkt am Drehkreuz entwertet werden.“

Wasserwelt schließt vom 30. Mai bis 20. Juni

Der genaue Saisonstart der beiden Freibäder Raffteich und Waggum ist wie üblich abhängig von der Wetterlage und wird unter www.stadtbad-bs.de bekanntgegeben. Das Freizeitbad Wasserwelt geht vom 30. Mai bis 20. Juni für Wartungs- und Reparaturarbeiten in eine Sommerpause. Das Hallenbad BürgerBadePark bleibt ab Eröffnung des Freibades Bürgerpark für die Öffentlichkeit geschlossen und nimmt seinen Betrieb mit Ende der Freibadsaison wieder auf.

Wie in den vergangenen Jahren wird die Bäderampel wieder im Einsatz sein. Sie regelt je nach prognostizierter Temperatur und Sonnenscheindauer die Öffnung beziehungsweise Schließung der Freibäder Raffteich und Waggum. Ausgenommen von der Regelung ist das Freibad Bürgerpark, das den Gästen die gesamte Sommersaison bei jedem Wetter zur Verfügung steht. Die Bäderampel ist unter www.stadtbad-bs.de oder auf Aushängen an den Freibadkassen im Raffteich und im Bürgerpark zu finden.

90 Jahre Stadtbad GmbH: Sommerfest im Freibad Bürgerpark am 1. Juli

Die „alte Dame“ unter den städtischen Tochtergesellschaften befindet sich in ihrem Jubiläumsjahr: 90 Jahre ist her, dass mit dem heute noch betriebenen „Stadtbad“ das erste Hallenbad Braunschweigs fertiggestellt und die Stadtbad GmbH gegründet wurde. „Aus diesem Anlass wird es in dieser Freibadsaison ein großes Sommerfest im angrenzenden Freibad Bürgerpark geben“, so Neubert. „Am Samstag, 1. Juli, wird dort ein bunter Familientag ausgerichtet – Kinderprogramm, Mitmachaktionen und Bühnen-Comedy inklusive.“

