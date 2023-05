Der Vorfall ereignete sich am frühen Dienstagmorgen auf der Strecke zwischen Hannover und Braunschweig (Symbolfoto).

Bundespolizei Frau attackiert Zugbegleiterin – In Braunschweig ist Schluss

Im ICE 649 von Hannover nach Berlin, der über Braunschweig und Wolfsburg fährt, wurde am Dienstagmorgen kurz vor 6.30 Uhr eine Zugbegleiterin attackiert. Ein Fahrgast hatte unserer Redaktion mitgeteilt, dass sich offenbar die Angegriffene selbst über die Lautsprecheranlage im Zug recht verzweifelt zu Wort gemeldet und sinngemäß gerufen habe: „Falls hier ein Bundespolizist an Bord ist, bitte ganz schnell in den Wagen 25 kommen!“

Die Bundespolizei bestätigt den Vorfall auf Anfrage. Laut Pressesprecher Kevin Müller hatte sich eine Frau (40) mit der Zugbegleiterin gestritten, diese beleidigt und auch körperlich angegriffen. Die Zugbegleiterin sei unverletzt geblieben.

Beim Halt in Braunschweig kurz vor 7 Uhr seien Bundespolizisten eingeschritten und hätten die Angreiferin aus dem Zug geholt. Man habe ihre Personalien festgestellt. Zeugen hätten den Vorfall zudem auch gefilmt. „Die Videosequenzen werden jetzt ausgewertet.“ Müller zufolge hatte die Angreiferin keine Fahrkarte.

Mehr Nachrichten aus Braunschweig

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden!