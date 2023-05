Gastronomie Soldekk in Braunschweig: Wieder geöffnet – und was tut sich noch?

Seit einigen Tagen ist das Soldekk auf dem Parkhaus Steinstraße wieder am Start. Bis zum September soll der Dachstrand nun täglich öffnen. „Die vergangenen Wochen haben uns viel Kraft gekostet“, sagt Betreiber Nikolas Petrek laut einer Pressemitteilung.

„Wahlweise im Regen oder bei Temperaturen um die null Grad haben wir die Eröffnung in den vergangenen Wochen vorbereitet. Wir sind wirklich sehr froh, dass es nun endlich losgeht.“ Zuletzt hatte eine ausstehende Lieferung von neuen Schirmbezügen der übergroßen Sonnenschirme den Starttermin ein wenig verzögert. „Also, wir sind mehr als bereit für den Sommer“, so Petrek. Geöffnet ist wie in den Vorjahren montags bis freitags ab 16 Uhr, am Wochenende sowie an Feiertagen ab 14 Uhr.

Für die Bar „The Deans“ sind Umbauten und Veränderungen geplant

Während auf dem Dach des Parkhauses der Betrieb anläuft, verabschiedet sich die Bar „The Deans“ in die Sommerpause. Dazu Petrek: „In der Bar gehen wir mit der Saisoneröffnung vom Soldekk traditionell in eine Pause, um unsere Kapazitäten bündeln zu können.“ Allerdings stehe im Deans nicht einfach „nur“ ein Dämmerschlaf bevor. „Wir planen einige Umbauten sowie konzeptionelle Veränderungen“, kündigt der Gastronom an. Details dazu will die Bar in den kommenden Monaten bekannt geben.

Wieder zur Verfügung stehe unterdessen die Etage Eins, erläutert Petrek: Im ersten Stockwerk des Parkhauses waren bereits mehrere Diskotheken zu Hause – zum Beispiel das Pantone. Nun sei die Location für unterschiedliche Eventformate zu haben. „Wir haben eigene Partyformate geplant, freuen uns aber vor allem auch auf Anfragen unterschiedlichster Art, ganz gleich ob Lesung, privates Event, Ausstellung oder Tanzveranstaltung“, so Petrek.

Mehr Nachrichten aus Braunschweig

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden!