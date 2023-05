Kind läuft über Straße und wird von Auto schwer verletzt

Ein Kind hat sich am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Echte (Kreis Northeim) schwer verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war eine Frau mit ihrem Auto auf der Hauptstraße unterwegs, als es in einer Kurve auf die Fahrbahn lief und vom Wagen der 19-Jährigen erfasst wurde. Ein Rettungshubschrauber brachte das Kind ins Krankenhaus.

Feuer greift in Burweg auf Haus über - 350 000 Euro Schaden

In Burweg (Landkreis Stade) hat ein Brand eines Einfamilienhauses einen Schaden in Höhe von ungefähr 350 000 Euro verursacht. Am Sonntagnachmittag griff ein Feuer zunächst von einem Schuppen auf ein Wohnmobil und schließlich auf das Wohnhaus über, wie die Polizei am Montag mitteilte. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Ursache war am Montag zunächst unklar.

Lesen Sie außerdem:

Betrunkene Radfahrerin stößt gegen Auto und fällt auf Motorhaube

Eine betrunkene 20-Jährige ist mit ihrem Fahrrad in Bockenem (Landkreis Hildesheim) auf ein stehendes Auto gekracht und verletzt worden. Der Autofahrer hatte seinen Wagen am Sonntag gestoppt, weil die junge Frau in Schlangenlinien fuhr, wie die Polizei mitteilte. In der Folge stieß sie frontal gegen den Wagen und fiel auf die Motorhaube. Sie kam ins Krankenhaus. Laut Angaben eines Polizeisprechers war die Frau „stark alkoholisiert“.

Polizist bei Feuer in Mehrfamilienhaus leicht verletzt

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Ammerland ist ein Polizist leicht verletzt worden. Er erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung, als er den Brand am Sonntagnachmittag in Bad Zwischenahn mit einem Feuerlöscher löschen wollte, wie die Polizei mitteilte. Bewohner verletzten sich nicht. Zunächst hatte eine Mülltonne gebrannt, die Flammen griffen auf die Fassade über. Rauch zog durch ein Kellerfenster ins Haus. Die Brandursache war noch unklar.

