Polizei durchsucht Spielhallen - 53 Automaten beschlagnahmt

Bei der Durchsuchung von möglicherweise illegal betriebenen Spielhallen im Landkreis Hildesheim hat die Polizei zahlreiche Spielautomaten und Geld beschlagnahmt. Insgesamt 53 Spielautomaten, vier Geldwechselautomaten, Unterlagen, Computer und eine mittlere vierstellige Geldsumme seien bei der Aktion am Mittwochnachmittag mitgenommen worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim am Donnerstag mit.

Seit März werde gegen eine 83-jährige Frau und einen 51-jährigen Mann aus Hildesheim sowie einen 50-Jährigen aus Hannover ermittelt – wegen des Verdachts, fünf Spielhallen in Algermissen, Bad Salzdetfurth, Elze und Harsum ohne Genehmigung betrieben zu haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss für diese Spielhallen.

Emden: Güterzug erfasst Auto an offener Schranke

Ein Güterzug hat in Emden eine Autofahrerin mit ihrem Wagen an einem geöffneten Bahnübergang erfasst und schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Bundespolizei war der Bahnübergang bei dem Unfall am Mittwochabend nicht gesichert, wie ein Sprecher sagte. Obwohl die Schranke und die roten Warnleuchten nicht aktiv waren, fuhr der Zug weiter. Wieso er nicht stoppte, werde nun ermittelt. Die 58 Jahre alte Frau kam in ein Krankenhaus. Der Lokführer erlitt einen Schock. Zuvor hatte der Norddeutsche Rundfunk berichtet.

Landkreis Cuxhaven: Feuer in Tischlerei verursacht 500.000 Euro Schaden

Ein Brand in einer Tischlerei in Lunestedt, Landkreis Cuxhafen, hat am Mittwochabend einen Sachschaden von rund 500.000 Euro verursacht. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Brandursache war zunächst noch unklar. Das Feuer zerstörte demnach die Tischlerei, mehrere Lagerhallen und ein unbewohntes Einfamilienhaus. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Landkreis Emsland: Sprengung von Geldautomat hinterlässt Zerstörung

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Hilkenbrook im Emsland gesprengt. Der Raum der an der Hauptstraße befindlichen Bank sei dabei völlig zerstört worden, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Die Täter konnten demnach flüchten. Ob sie Bargeld erbeuteten, war noch unklar. Die Detonation hinterließ laut den Angaben ein großes Trümmerfeld und einen erheblichen Sachschaden in zunächst unbekannter Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zwei Segler vor Insel Norderney aus Lebensgefahr gerettet

Zwei Segler von einer gekenterten Jacht sind vor der Insel Norderney aus akuter Lebensgefahr gerettet worden. Das Boot mit einem Paar aus den Niederlanden war am Mittwochabend abseits des Fahrwassers auf eine Sandbank aufgelaufen, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mitteilte. Die Brandung überspülte die Jacht sofort. Ein Fischkutter und zwei Fähren in der Nähe boten Hilfe an, hatten aber zu viel Tiefgang, um an die Schiffbrüchigen heranzukommen.

Der Seenotrettungskreuzer „Hans Hackmack“ setzte nahe der Unfallstelle sein Tochterboot aus. Dessen Besatzung gelang es, die im Wasser treibenden Segler an Bord zu ziehen. Sie hatten bei dem Unfall einen Schock erlitten und wurden bei der Rückkehr ans Ufer notärztlich versorgt. Die Wasserschutzpolizei Wilhelmshaven ermittele zur Unfallursache, hieß es.

Landkreis Cuxhaven: 17-Jähriger flüchtet mit 180 Stundenkilometer

Bei einer Fahrkontrolle in der Hauptstraße in Cadenberge am Mittwochabend, 3. Mai, ist ein 17-Jähriger vor der Polizei geflüchtet – er fuhr ohne Fahrerlaubnis. Nach Angaben in der Pressemitteilung ist der Flüchtige für die Polizei kein Unbekannter. Nach der Kontrolle flüchtete er mit massiv überhöhter Geschwindigkeit vor den Einsatzkräften.

Laut Polizei verloren die Beamten das Auto im Bereich des Nordahner Torfweges aus den Augen und die Verfolgungsfahrt musste, auch aus Eigensicherungsgründen, abgebrochen werden.

Durch die anschließenden Ermittlungen wurde der Besitzer des Autos, ein 19-jähriger Mann aus Stinstedt, ausfindig gemacht. Er bestätigte, dass der 17-jährige Jugendliche seinen Wagen geführt habe – es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, heißt es weiter. Bei der Befragung wurden Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung bei dem 19-jährigen festgestellt, welche durch einen Vortest bestätigt wurden. Auch gegen ihn wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Durch die Flucht gefährdete der 17-Jährige mehrere Verkehrsteilnehmer, die Einsatzkräfte sowie seinen PKW-Insassen und sich selbst. Die gefährdeten Personen und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hemmoor (04771) 6070 zu melden.

Hannover: Mädchen doch nicht wegen versuchten Mordes verurteilt

Wegen gefährlicher Körperverletzung und Nötigung ist eine 16-Jährige vom Landgericht Hannover zu einer Jugendstrafe von 3,5 Jahren verurteilt worden. Ursprünglich waren die Jugendliche und ein weiteres 15 Jahre altes Mädchen wegen versuchten Mordes angeklagt. Sie sollen versucht haben, im Oktober in Barsinghausen eine 14-Jährige von einem fünf Meter hohen Parkhausdeck zu stoßen.

Die Kammer habe keinen Tötungsvorsatz festgestellt, sagte ein Gerichtssprecher am Donnerstag. Die Angeklagten hätten nicht ernsthaft versucht, die 14-Jährige herunterzustoßen. Der angegriffenen Jugendlichen war laut Anklage zunächst die Flucht aus dem Parkhaus gelungen. Schließlich soll das Duo sie gefunden und durch Schlagen und Treten die Herausgabe des Handys erzwungen haben.

Die 15 Jahre alte Mittäterin muss nicht ins Jugendgefängnis. Sie wurde dem Sprecher zufolge zu einer neunmonatigen Betreuungszeit durch einen Sozialarbeiter und zu 60 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Der Prozess fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Mehr Nachrichten aus Niedersachsen und der Region Braunschweig-Wolfsburg:

Keine wichtigen News mehr verpassen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter "News-Update" anmelden!