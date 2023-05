Braunschweig: Fußgänger nach Zusammenstoß mit Bus verstorben

Anfang Mai ist es in Braunschweig zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 77-Jähriger lief gegen einen Bus. Jetzt ist er verstorben. (Symbolbild)

Der 77-jährige Mann, der am Mittwoch, 3. Mai, bei einem Unfall mit einem Bus in Braunschweig lebensgefährlich verletzt worden war, ist am Donnerstag verstorben.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Mann auf dem Fußweg des Madamenwegs stadteinwärts zu Fuß unterwegs. An der Haltestelle Goslarsche Straße setzte sich gegen 20.20 Uhr ein Linienbus der BSVG in Bewegung und befuhr den Madamenweg ebenfalls stadteinwärts. Als der Linienbus den Fußgänger passierte, geriet dieser aus bislang ungeklärter Ursache ins Schwanken und stieß seitlich gegen den vorbeifahrenden Linienbus, wie die Polizei weiter schreibt.

Braunschweiger musste reanimiert werden

Anschließend blieb der 77-Jährige bewusstlos auf dem Gehweg liegen. Dem Bericht zufolge prallte er mit seinem Kopf gegen das Fahrzeug und stürzte auf den Gehweg, wo er reanimiert werden musste. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde der Braunschweiger in die Notaufnahme des Braunschweiger Klinikums gebracht. Der Fahrer des Linienbusses hatte laut Angaben der Polizei vom Zusammenstoß vermutlich nichts mitbekommen und setzte seine Fahrt zunächst fort. Der Verkehrsunfalldienst nahm den Unfall auf, untersuchte den Unfallort, sicherte Spuren und befragte Zeugen zum Unfallhergang. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Unfall, (0531) 4763935.

