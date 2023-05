So läuft der Schützenfest-Aufbau im Wolfsburger Allerpark

Im Allerpark gibt es für WolfsburgerSchützenfest-Fans jetzt viel zu schauen: Der Aufbau für das 71. Schützen- und Volksfest hat begonnen. Der Familienbetrieb Wilhelm aus Hannover war als Erster auf dem Festplatz: Die Transporter mit dem Riesenrad und dem nostalgischen Kassenhaus rollten schon am 1. Mai ein.

Am Dienstagmittag sind auch die Themen-Achterbahn „Heidi – the Coaster“, die „Petersburger Schlittenfahrt“, die Wildwasserbahn „Jim and Jasper“ und die Kinder-Achterbahn „Tom der Tiger“ in Wolfsburg angekommen. Langsam rollen Transporter mit den Gondeln, Bauteilen und dem Logo des „Break Dancers“ vorbei, während Schausteller Thomas Weber von seinem Kinderkarussell erzählt und Fotos vom kleinen VW-Bus, der überdimensionierten Playmobil-Kutsche, überlebensgroßen Disney-Figuren und einem Kassierer im Super-Mario-Kostüm zeigt.

Das „Kinder-Paradies“ des gebürtigen Wolfsburgers ist noch nicht da. „Wir versuchen, den Aufbau zu entzerren, indem die großen Fahrgeschäfte zuerst aufbauen dürfen“, erklärt Stefan Franz, der auch schon auf dem Platz ist. „Es wird immer eng ausgemessen.“ Wie im Vorjahr organisiert Franz im Auftrag der Schützengesellschaft Wolfsburg den Rummel gemeinsam mit seinem Agentur-Partner Thomas Bronswyk.

Wolfsburger Schützenfest: Der Aufbau hat begonnen

Seit 1913 verkauft die Familie von Mike Rosenstädt aus Celle Süßwaren auf Jahrmärkten. Ab dem 12. Mai auch wieder auf dem Schützenfest im Allerpark. Foto: regios24/Lars Landmann

Als logistische Herausforderung bezeichnet Mike Rosenstädt den Aufbau in Wolfsburg. „Hier sind sehr viele Großfahrgeschäfte, die deutschlandweit das Nonplusultra sind, auf einer kleinen Fläche“, sagt der Schausteller aus Celle. „Hinterher ist man erstaunt, wie viel darauf passt.“

Rosenstädt und sein Vater sind mit ersten Wagen angereist, um einen Süßwarenstand und ein Glücksspiel aufzubauen. Seit 1913 verkauft die Familie Süßigkeiten auf Jahrmärkten. Früher ließen sich die Rummelbesucher Ananas-Bomben und Lebkuchen schmecken, heute gebrannte Mandeln und Nüsse, Früchte mit Schokoglasur und Paradies-Äpfel. Seit Jahrzehnten auch auf dem Wolfsburger Schützenfest.

Wenig Platz für viele große Fahrgeschäfte

Neben den Rosenstädts ist noch ein weiterer Stammbeschicker am Dienstag auf dem Festplatz: Konrad AhrendsJaguar-Express hat seit zwölf Jahren einen festen Platz auf dem Schützenfest in Wolfsburg. Gerade steht die Berg- und Tal-Bahn noch auf der Braunschweiger Frühjahrsmesse – bis Sonntagabend. Um 5 Uhr soll sie am Montag im Allerpark ankommen.

Mit seinem „Jaguar-Express" gehört Konrad Ahrend zu den Stamm-Schaustellern auf dem Wolfsburger Schützenfest. Foto: regios24/Lars Landmann

Was „Conny“ Ahrend am Schützen- und Volksfest gefällt: „Wolfsburg ist familiär. Ich habe hier viele Stammkunden.“ Und was gefällt den Stammkunden? Sie schätzten es, viele neue Fahrgeschäfte zu sehen, sagt der Peiner.

Zur Eröffnung am 12. Mai müssen alle Karussells stehen

Eine der Neuheiten und Top-Attraktionen des Schützenfestes 2023 ist „Heidi – the Coaster“. Am Dienstagmittag hievt ein Kran Schienen und Gerüstteile der alpinen Themen-Achterbahn von Lkw-Anhängern, während Arbeiter noch schnell den Stellplatz nachmessen. 43 mal 25,5 Meter misst das 2019 hergestellte Fahrgeschäft im Betrieb, der Kran braucht noch einmal sechs Meter.

Am Freitag, 12. Mai, müssen alle fertig sein mit dem Aufbau, die Besitzer der ganz großen Fahrgeschäfte genauso wie die der Kinderkarussells und Jahrmarkt-Buden. Um 15 Uhr wird der Festplatz eröffnet. Bis einschließlich Sonntag, 21. Mai, soll es dann täglich von 14 bis 23 Uhr rund gehen auf dem Rummel.

