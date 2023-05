Braunschweig: Diebe stehlen Baumaschinen von Baustelle

Braunschweig. Unbekannte Täter haben sich Zutritt zu einer Baustelle in Braunschweig verschafft und dort Baumaschinen gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte haben sich unbefugt Zutritt zu einer Baustelle in der Münchenstraße verschafft und dort Baumaschinen gestohlen.

Unbekannte haben sich Zutritt zu einer Baustelle verschafft und Baumaschinen gestohlen. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

In der Nacht von Donnerstag, 27. April, auf Freitag, 28. April, brachen unbekannte Täter über den Zaun auf einer Baustelle auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Braunschweiger Münchenstraße ein und stahlen dort Anbaugerätschaften eines Kompaktbaggers, berichtet die Polizei Braunschweig am Dienstagnachmittag. Die Schadenssumme belaufe sich auf einen hohen vierstelligen Betrag.

Polizei bittet um Mithilfe

Wie die Polizei mitteilt, muss der Abtransport des Diebesgutes mit einem größeren Fahrzeug erfolgt sein. Die Polizei bittet nun um Mithilfe. Personen, die Beobachtungen in der entsprechenden Nacht gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, sollen sich beim Polizeikommissariat Süd unter (0531) 476 3515.

