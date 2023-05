Niedersachsen: Autofahrer nach Zusammenstoß in Lebensgefahr

Ein 38-jähriger Autofahrer ist im Landkreis Osnabrück mit einem Wagen im Gegenverkehr zusammengestoßen und lebensgefährlich verletzt worden. Zwei Kinder im Alter von 6 und 14 Jahren sowie ihr 42-jähriger Vater erlitten laut Polizeiangaben bei dem Unfall in Bramsche schwere Verletzungen.

Der Mann prallte den Angaben nach am Montag mit seinem Auto erst gegen den Wagen des 42-Jährigen und dann gegen einen Baum. Es überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Ersthelfer befreiten den Mann aus dem Fahrzeug.

Kreis Diepholz: Auto fährt Fußgänger an – 47-Jähriger schwer verletzt

Ein 47 Jahre alter Mann ist in Sulingen (Landkreis Diepholz) beim Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Der Wagen habe den Fußgänger am späten Montagabend auf der Fahrbahn erfasst, teilte die Polizei am frühen Dienstag mit.

Unmittelbar nach der Kollision habe der Verletzte in Lebensgefahr geschwebt, doch mittlerweile habe sich sein Zustand stabilisiert. Weitere Angaben zu den Umständen des Unfalls blieben vorerst unbekannt.

Motorradfahrer im Kreis Oldenburg übersehen: 43-Jähriger wird schwer verletzt

Ein 43 Jahre alter Motorradfahrer hat bei einem Unfall im Landkreis Oldenburg schwere Verletzungen erlitten. Am Montagnachmittag habe ein 66-Jähriger in Groß Ippener mit seinem Kleintransporter nach links auf die Autobahn 1 in Richtung Bremen abbiegen wollen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dabei übersah er offensichtlich den Motorradfahrer, der ihm entgegenkam.

Beim Zusammenstoß stürzte der 43-Jährige. Ersthelfer kümmerten sich um den schwer verletzten Mann, dann kam er ins Krankenhaus. Die Straße war vorübergehend gesperrt.

Kreis Osnabrück: Traktor prallt gegen Baum – Fahrer lebensgefährlich verletzt

Ein Traktorfahrer ist mit seinem Fahrzeug in Bippen, Landkreis Osnabrück, gegen einen Baum gefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Mann am Dienstagvormittag aus der Fahrerkabine auf die Straße geschleudert, wie die Polizei mitteilte. Er wurde nach dem Zusammenprall in ein Krankenhaus gebracht.

Den Angaben nach ging dem Unfall ein Überholmanöver voraus. Der Traktorfahrer geriet dadurch auf den Grünstreifen und prallte mit seinem Traktor gegen einen Baum. Die betroffene Landstraße wurde mehrere Stunden voll gesperrt.

Mehr Nachrichten aus Niedersachsen und der Region Braunschweig-Wolfsburg:

