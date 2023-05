Alba in Braunschweig appelliert: Kartons immer zerkleinern!

So sah es hin und wieder an der Wertstoffstation Herzogin-Elisabeth-Straße/Franzsches Feld aus. Inzwischen wurde dort ein weiterer Container aufgestellt. Und auch dort werden die neuen Aufkleber zu sehen sein.

Ab Anfang Mai werden Braunschweigs Altpapiercontainer zunächst an Brennpunkten mit Hinweisen zur richtigen Entsorgung von Papier und Pappe versehen. Die Aufkleber sollen eine Überfüllung der Container verhindern. Wie Alba mitteilt, erhofft sich das Unternehmen zusammen mit der Stadt, dass die Container seltener verstopft werden und dass weniger Pappen einfach nur daneben gestellt werden.

„Mit Beginn der Corona-Pandemie ist bundesweit das Phänomen der durch Kartonagen verstopften Altpapiercontainer aufgetreten“, heißt es in der Pressemitteilung. „Ursache ist die Zunahme des Onlinehandels, die auch zu einem Anstieg an Pappen und Kartonagen geführt hat.“ Die zum Teil überdimensionierten Versandverpackungen würden vor dem Einwurf in die Container oft nicht zerkleinert werden. Dies führe zu Verstopfungen im Container und reduziere das Füllvolumen erheblich.

Alba: Der Fahrer kann daneben gestellte Kartonagen nicht mitnehmen

„Pappe und Kartons sollte man unbedingt zerkleinern, bevor man sie in den Container wirft“, erklärt Matthias Fricke, Geschäftsführer von Alba Braunschweig: „Sonst sind die Container zu schnell voll, obwohl noch viel Platz darin wäre.“ Für einige scheint dann angesichts eines vollen Containers die Versuchung groß, ihre alten Kartonagen daneben zu stellen. „Doch was viele nicht wissen: Bei der Leerung der Papiercontainer kann der Fahrer die daneben gestellten Kartonagen nicht mitnehmen, weil sein Fahrzeug eine Ladehöhe von ca. vier Metern aufweist.“

Ab Anfang Mai werden Braunschweigs Altpapiercontainer an Brennpunkten mit Hinweisen zur richtigen Entsorgung von Papier und Pappe versehen. Foto: Alba

Abgesehen davon sei das Abstellen von Wertstoffen neben den Containern auch illegal und werde als Ordnungswidrigkeit geahndet. Laut Bußgeldkatalog können je nach Menge bis zu 1000 Euro fällig werden. Die Botschaft der Aufkleber laute also: zerkleinern statt verstopfen und nichts daneben stellen.

Kostenlose Abgabe am Wertstoffhof und im Abfallentsorgungszentrum

Noch ein Hinweis von Alba: Wer seine Kartons nicht zerkleinern möchte, kann sie auch kostenfrei am Wertstoffhof, Frankfurter Straße 251, oder im Abfallentsorgungszentrum (AEZ), Celler Heerstraße 335, abgeben. Hierfür gibt es zudem an zwei Tagen längere Öffnungszeiten von 11 bis 20 Uhr: am Montag im AEZ und am Donnerstag auf dem Wertstoffhof in der Frankfurter Straße.

So soll es nicht sein: Die Fahrer können die daneben gestellten Pappen nicht mitnehmen. Foto: Alba

Das Recycling von Papier und Kartons spare viel Energie und Rohstoffe, betont Alba: Laut dem Umweltbundesamt verbraucht die Produktion von einem Kilogramm neuem Kopierpapier rund 50 Liter Wasser und fünf Kilowattstunden Energie. Recyclingpapier hingegen benötige nur die Hälfte der Energie und nur ein Drittel der Wassermenge.

„Für die Produktion von einem Kilogramm neuem Papier braucht man zudem 2,2 Kilogramm Holz, für ein Kilogramm Recyclingpapier hingegen nur 1,2 Kilogramm Altpapier“, erläutert Matthias Fricke. „Wer Papier und Kartons also platzsparend in den Container wirft, kann mit dieser kleinen Anstrengung Klima und Umwelt viel Gutes tun.“

Weitere Auskünfte: www.alba-bs.de oder unter der Service-Hotline 0531/8862-0.

Mehr Nachrichten aus Braunschweig

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden!