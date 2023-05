Harz-und-Heide-Gelände Spektakuläre Schau in Braunschweig: Mein Freund, der Oldtimer!

Mehr als 1200 Klassiker, mehr als 10.000 Besucher am 1. Mai auf dem Braunschweiger Harz-und-Heide-Gelände.

Braunschweig. Ein Treffen mit Super und Superlativen – so war das Oldtimertreffen am 1. Mai in Braunschweig.