Bahnchaos in Hannover Riesenschock: Unbekannter drohte mit ICE-Sprengung in Hannover

Die Polizei hat am Montag nach einer telefonischen Anschlagsdrohung einen aus Lübeck kommenden ICE in Hamburg (eigentlich Lübeck-München) und einen aus Hamburg kommenden ICE in Langenhagen (eigentlich Hamburg-München) gestoppt, komplett geräumt und mit Spürhunden durchsucht. Es seien aber keine gefährlichen Stoffe entdeckt worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Ein anonymer Anrufer habe um 14.25 Uhr bei der Polizei mit einem Anschlag in einem Zug gedroht, sobald er in Hannover eingefahren sei.

Liebe @DB_Bahn, Bitte um Stellungnahme. Eben im ICE 881 vor Hannover: Zug stoppt vor Langenhagen, "unbestimme Verzögerung wegen Polizeieinsatz", dann 30min warten im Zug ohne Auskunft. Dann aufgeregtes Bahnpersonal: "Sie müssen gleich alle raus", dann Einfahrt nach Langenhagen /1 — Dr Mai-Britt Wiechmann (she/they) (@MayBe_von_Wiech) May 1, 2023

Liebe @DB_Bahn, @DB_Presse, ICE 881 wird vor Langenhagen 30 Minuten ohne Info angehalten.Dann nach langer Nichtkommunikation schicken Mitarbeiter die Leute aus dem Zug wo die Polizei mit MG im Anschlag wartet.Von Bahn Seite keine Info wie es weitergeht. Nur eine bemühte... — Thorge Beilfuß (@ThorgeBeilfuss) May 1, 2023

Es habe die Möglichkeit bestanden, dass es sich dabei um den ICE 681 oder den ICE 881 handle, die deswegen noch vor dem Halt im Hamburger Hauptbahnhof beziehungsweise Hannover Hauptbahnhof gestoppt worden seien. Hunderte Passagiere mussten demnach die Züge verlassen. Die Durchsuchungsaktionen dauerten mehrere Stunden. Es seien Personalien von einigen männlichen Fahrgästen aufgenommen worden, da der Anrufer ein Mann gewesen sei.

Riesen-Aufregung bei Twitter bei einigen Fahrgästen

Via Twitter beklagten einige Fahrgäste die mangelnde Informationspolitik der Deutschen Bahn. Einzelne Fahrgäste waren schockiert, dass sie aus dem Zug geleitet wurden, „wo die Polizei mit Maschinengewehr im Anschlag wartet“.

