Tödlicher Verkehrsunfall in Niedersachsen: 25-Jährige starb

In Stade hat es am Sonntag einen tödlichen Unfall gegeben. Eine 25-jährige Autofahrerin kam ums Leben. (Symbolfoto).

Eine 25 Jahre alte Autofahrerin ist bei Stade westlich von Hamburg mit ihrem Auto gegen einen Baum gefahren und ums Leben gekommen. Ihr Fahrzeug sei am Sonntag zwischen Hagenah und Willah aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Leitplanke geprallt, teilte die Polizei in der Nacht zum Montag mit. Die Fahrerin habe daraufhin wohl gegengelenkt und sei dann auf der linken Straßenseite mit dem Wagen gegen einen Baum gefahren. Die Feuerwehr musste sie aus dem Auto befreien. Die Frau starb noch vor Ort. Die Bundesstraße 74 war mehrere Stunden gesperrt.

Angestellte bei Tankstellenüberfall in Verden mit Messer bedroht

Ein bewaffneter Täter hat am Sonntagabend eine Tankstelle in Verden überfallen. Der Unbekannte habe eine Angestellte mit einem Messer bedroht und einen höheren dreistelligen Bargeldbetrag erbeutet, teilte ein Sprecher der Polizei am Montag mit. Die 58-jährige Frau blieb demnach unverletzt. Der Täter war zunächst flüchtig.

Unfall mit Fasan: Sozius im Emsland schwer verletzt

Ein Fasan hat im Emsland einen Unfall mit einem Motorrad verursacht. Der 27 Jahre alte Sozius wurde dabei am Sonntag in Rhede schwer verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach hatte der Fasan den 27-Jährigen am Kopf getroffen und der Mann fiel vom Motorrad. Er stürzte auf einen Grünstreifen und kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der 37 Jahre alte Motorradfahrer blieb unverletzt.

Einbruchsversuch: Mann soll Gullydeckel auf Kiosk geworfen haben

Ein 47-Jähriger soll in Bremen einen Gullydeckel auf einen Kiosk geworfen haben, um dort einzubrechen. Der Mann soll auch für weitere Einbrüche verantwortlich sein. Es wurde ein Haftbefehl erlassen, der 47-Jährige kam in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Montag mitteilte. Anwohner waren am Sonntagfrüh durch ein lautes Scheppern geweckt worden und hatten die Einsatzkräfte alarmiert.

Die Scheibe des Geschäfts war beschädigt, der Gullydeckel lag davor. Die Beamten stießen vor dem Gebäude auf den 47-Jährigen, der alles abstritt. Sie nahmen ihn mit auf die Wache. Der Mann war auf Videobildern von früheren Einbrüchen zu sehen, mindestens drei weitere Taten wurden ihm zugeordnet. Derzeit prüft die Polizei, ob er noch für andere Einbrüche verantwortlich ist. Die Ermittlungen dauern an.

Raser begründet Alkoholfahrt bei Hannover mit Liebeschaos

Die Polizei hat einen betrunkenen Raser auf der Autobahn 2 bei Hannover gestoppt. Der 41-Jährige begründete seine waghalsigen Fahrmanöver mit Liebeschaos. Der Mann soll am Samstag mit bis zu 200 Stundenkilometern in Richtung Berlin mit seinem Wagen alle drei Fahrstreifen befahren und mehrere Fahrzeuge rechts überholt haben – unter anderem auch auf dem Standstreifen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei soll der 41-Jährige wiederholt beinahe Unfälle verursacht haben. Ein Zeuge informierte die Polizei. Die Beamten stoppten den Raser auf einem Parkplatz, ein Atemalkoholtest zeigte 2,54 Promille an.

Die überraschende Erklärung des 41-Jährigen: Seine Lebensgefährtin habe sich von ihm getrennt. Nun sei er auf dem Weg zu seiner neuen Freundin. Passend dazu präsentierte er der Polizei Blumen, Rotwein und Schokolade. Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol ein.

