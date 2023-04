Feuerwehr löscht Brand in Helmstedt – Kind kollabiert plötzlich

In Helmstedt ist am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen.

Die Ortsfeuerwehr Helmstedt ist am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr zu einem Flächenbrand auf einem ehemaligen Industriegelände in Helmstedt ausgerückt. Bereits auf Anfahrt bestätigte die Rauchentwicklung die Meldung, heißt es in einer Mitteilung. Bei Ankunft standen etwa 50 Quadratmeter Grasland und Buschwerk in Flammen. Nachdem ein Zugang zum Gelände geschaffen worden war, begann umgehend die Brandbekämpfung. Dabei kamen zwei D-Rohre zum Einsatz.

Abschließend kontrollierten die Einsatzkräfte die Brandstelle mittels Wärmebildkamera. Im Verlauf des Einsatzes kollabierte ein Kind bei der Schilderung des Hergangs. Der Rettungsdienst wurde nachgefordert, das Kind durch Fachpersonal der Feuerwehr versorgt. Anschließend kümmerte sich der Rettungsdienst um den Nachwuchs. Der Einsatz war nach etwa 90 Minuten beendet.

