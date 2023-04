Braunschweig. Betroffen sind am Sonntagmittag beispielsweise die Enno-Verbindungen zwischen Braunschweig und Wolfsburg.

Das Verkehrsunternehmen Enno meldet am Sonntag Verspätungen und Ausfälle zwischen Braunschweig und Wolfsburg. (Archivbild)

Züge in Region Braunschweig

Züge in Region Braunschweig Probleme beim Enno: Weichenstörung bei Weddel führt zu Ausfällen

Eine Weichenstörung bei Weddel wie auch kurzfristige Personalausfälle wirbeln am Sonntag den Regionalbahnverkehr in der Region Braunschweig-Wolfsburg durcheinander. So meldet das Verkehrsunternehmen Enno – welches etwa die Züge zwischen Wolfsburg, Braunschweig und Hildesheim betreibt – minutenlange Verspätungen und gar Ausfälle.

„Ein Busnotverkehr zwischen Braunschweig Hauptbahnhof und Wolfsburg ist eingerichtet“, berichtet Enno am Mittag. Der Bus fahre über alle planmäßigen Haltestellen, könne aber die normalen Fahrzeiten des Zuges nicht einhalten.

Fahrgäste sollten so oder so auf die Ansagen in den Bahnhöfen achten und sich zusätzlich digital informieren.

Es ist nicht die einzige Einschränkung derzeit: Schon seit einigen Tagen fährt der Erixx zwischen Uelzen und Braunschweig nur noch im Zwei-Stunden-Takt und mit Schienenersatzverkehr – und zudem im Schleichmodus zwischen Gifhorn und Rötgesbüttel. Grund sind Mängel an den dortigen Gleisen. Diese Einschränkungen gelten voraussichtlich bis Anfang Mai – eine „Verlängerung der Maßnahmen bis Mitte Mai ist jedoch nicht gänzlich auszuschließen“, sagt Erixx.

Mehr Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg:

Keine wichtigen News mehr verpassen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter "News-Update" anmelden!