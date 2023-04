Niedersachsen: Autofahrer prallt gegen Transporter – und stirbt

Walsrode. Tödlicher Unfall in Walsrode, gewalttätige Auseinandersetzung in Hannover, schwerer Autobahn-Unfall – die Polizei-Nachrichten aus Niedersachsen.

Feuerwehrleute arbeiten an der Unfallstelle auf dem Vorbrücker Ring in Walsrode. Ein 42-Jähriger ist in Walsrode mit seinem Auto von der Straße abgekommen, über die Böschung eines Autohauses geschleudert worden und mit einem geparkten Transporter kollidiert. Bei dem Aufprall am frühen Samstagmorgen wurde der Mann aus dem Heidekreis so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Ein 42-Jähriger ist in Walsrode mit seinem Auto von der Straße abgekommen, über die Böschung eines Autohauses geschleudert worden und mit einem geparkten Transporter kollidiert. Bei dem Aufprall am frühen Samstagmorgen wurde der Mann aus dem Heidekreis so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Wie die Feuerwehr Walsrode am Samstag weiter mitteilte, wurden Ermittlungen zur Unfallursache und zum Hergang eingeleitet.

Sottrum: Lkw kracht gegen Baum – Fahrer schwer verletzt

Ein Fahrer einer Sattelzugmaschine ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 75 in Sottrum im Landkreis Rotenburg (Wümme) schwer verletzt worden. Der 59-Jährige war am Freitagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Lkw von der Straße abgekommen und gegen einen Baum und mehrere Zäune gekracht, wie ein Polizeisprecher sagte. Er wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße war nach dem Unfall für etwa sieben Stunden voll gesperrt.

Hannover: Zwei Männer attackiert – Ermittlungen wegen versuchten Totschlags

Nach einer Auseinandersetzung zwischen sechs Männern in einem Mehrfamilienhaus in Hannover ermittelt die Polizei wegen versuchten Totschlags. Einer Mitteilung der Polizei von Samstag zufolge wurden zwei Männer am Freitagabend von vier Unbekannten in ein Haus im Stadtteil Groß Buchholz gelockt. Dort attackierten die vier Männer die beiden anderen Männer mit einem Messer und einem Schlagstock. Ein 39-Jähriger war wegen einer Stichverletzung in Lebensgefahr, sein 20 Jahre alter Begleiter wurde leicht verletzt.

Wie die Polizei Hannover weiter mitteilte, wollten die zwei Männer nach bisherigen Erkenntnissen einen zuvor im Internet anberaumten Verkauf eines Gegenstands abwickeln. Einer der vier Männer führte die beiden anderen Männer demnach in das Gebäude, wo sie von dem Unbekannten und drei Komplizen angegriffen wurden. Die beiden Männer konnten schließlich fliehen und einen Notruf absetzen. Sie seien im Krankenhaus behandelt worden. Nach einer Notoperation bestand bei dem 39-Jährigen am Samstagmorgen laut Polizei keine Lebensgefahr mehr.

Als die Polizei am Tatort eintraf, waren die Angreifer verschwunden. Gegen sie werde nun wegen versuchten Totschlags ermittelt, hieß es.

Mehr Nachrichten aus Niedersachsen und der Region Braunschweig-Wolfsburg:

Schwerer Unfall auf A30 bei Salzbergen – Auto eingedrückt

Auf der Autobahn 30 bei Salzbergen im Landkreis Emsland hat sich in der Nacht zu Samstag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 49 Jahre alter Autofahrer wurde bei einem Auffahrunfall schwer verletzt – er kam ins Krankenhaus. Die Polizei spricht angesichts des deformierten Autos von „mehreren Schutzengeln“.

Ein 49-jähriger Autofahrer wurde bei einem Unfall auf der A30 schwer verletzt. Laut Polizei hatten die eintreffenden Einsatzkräfte angesichts des Unfallbilds mit dem Schlimmsten gerechnet. Foto: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Demnach übersah ein Transporter-Fahrer das Stauende und schob den Wagen des 49-Jährigen auf den davorstehenden Sattelauflieger. Die Autobahn musste für die Unfallaufnahme und Rettung des Schwerverletzten für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der Transporter-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht, der Fahrer der Sattelzugmaschine blieb Polizei-Angaben zufolge unverletzt. Der Sachschaden liegt bei etwa 35.000 Euro.

Keine wichtigen News mehr verpassen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter "News-Update" anmelden!