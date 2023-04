Niedersachsen: Mutter versucht sich und ihre Kinder zu ermorden

Beckedorf. Im Landkreis Schaumburg wollte eine Mutter sich und ihre Kinder in einem brennenden Auto töten. Außerdem: Versuchter Mord in Delmenhorst und mehr.

Eine 55 Jahre alte Frau aus Nordrhein-Westfalen soll versucht haben, ihre beiden sieben Jahre alten Kinder und sich selbst bei Beckedorf (Landkreis Schaumburg) zu töten. Das Amtsgericht Stadthagen erließ gegen die Frau Haftbefehl wegen versuchten Mordes, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Bückeburg am Freitag sagte. Hintergrund sollen Streitigkeiten um das Sorgerecht sein.

Die Frau soll am Donnerstag mit den Kindern mit einem Auto in ein Waldgebiet gefahren sein. Dort soll sie den Wagen in Brand gesteckt haben, um die Kinder und sich selbst zu töten. Zeugen bemerkten das Feuer und alarmierten die Einsatzkräfte. Die Frau erlitt schwere Brandverletzungen und wurde in eine Spezialklinik gebracht, wie der Sprecher sagte. Sobald es der Gesundheitszustand zulasse, werde sie in die Krankenstation einer Justizvollzugsanstalt verlegt.

Die Kinder wurden leicht verletzt und mussten nicht ins Krankenhaus. Sie wurden in die Obhut des Vaters gegeben. Die Frau habe bislang keine Angaben zur mutmaßlichen Tat gemacht. Mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen wollte der Sprecher der Staatsanwaltschaft keine weitere Angaben machen.

29-Jähriger in Delmenhorst angefahren - Haftbefehl wegen versuchten Mordes

Weil sie einen 29-Jährigen in Delmenhorst mit ihrem Auto vorsätzlich angefahren und lebensgefährlich verletzt haben sollen, ist gegen zwei Männer Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen worden. Die 26 und 34 Jahre alten Männer sollen ihr Opfer am Donnerstagnachmittag ein erstes Mal angefahren haben, als dieses mit einem E-Scooter unterwegs war, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein Anwohner hatte einen Knall gehört und vor seinem Haus den beschädigten E-Scooter gesehen. Anschließend soll das Opfer zu Fuß geflüchtet sein. Das Auto folgte dem 29-Jährigen und fuhr ihn den Angaben zufolge kurze Zeit später erneut an. Dabei wurde der Mann schwer verletzt. Anschließend stiegen die Insassen laut Zeugenaussagen aus dem Wagen und übten weiter Gewalt gegen das Opfer aus. Zeugen zogen den Schwerverletzten aus dem Gefahrenbereich. Den Angaben zufolge verhinderten sie so, dass die Männer das Opfer überfahren konnten, als diese wieder in den Pkw eingestiegen waren. Die Tatverdächtigen flüchteten mit dem Pkw. Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Kurze Zeit später stoppte die Polizei das Auto, sie nahm die beiden Insassen fest. Das Opfer und die mutmaßlichen Täter sollen sich kennen. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen.

Polizist bei der Verhaftung eines Reichsbürgers im Landkreis Cuxhaven schwer verletzt

Bei der Verhaftung eines Mannes aus der sogenannten Reichsbürger-Szene im Landkreis Cuxhaven ist ein Polizist schwer verletzt worden. Der 42-jährige Beamte sei vorerst nicht mehr dienstfähig, teilte die Polizei am Freitag mit. Warum der 60 Jahre alte Mann aus Candenberge am Donnerstag verhaftet werden sollte, dazu machte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben. Die 58-jährige Ehefrau, die ebenfalls der Reichsbürger-Szene zugeordnet wird, leistete laut Polizei erheblichen Widerstand. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, die Frau nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aus einer Dienststelle entlassen.

