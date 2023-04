Die 25 Schülerinnen und Schüler stellten Chefredakteurin Kerstin Loehr (mit Mikro) und Redakteurin Christina Wicke (in grau) ihre Fragen beim Zukunftstag.

Zukunftstag 2023 Zukunftstag: 25 Schüler sind zu Gast in unserer Redaktion

25 Jungen und Mädchen zwischen 10 und 15 Jahren führte der jährliche Zukunftstag ins Medienhaus unserer Zeitung. Ihr Ziel: Die Arbeit einer Zeitungsredaktion aus der Nähe kennenlernen. Die Auszubildenden Kaya Dolle und Melina Mußmann gaben dafür einen Einblick in die Ausbildung und die unterschiedlichen Arbeitsbereiche eines Medienhauses. In Podcast-Formaten hatten die Schülerinnen und Schüler zudem die Möglichkeit, den Sportredakteur Lars Rücker und den Lokalredakteur Joschka Büchs mit ihren Fragen zu löchern. Um noch mehr zu erfahren, stellten die Schülerinnen und Schüler in einem Interview der Chefredakteurin Kerstin Loehr und der Social-Media-Redakteurin Christina Wicke ihre Fragen.

Während verschiedener Podcast-Aufnahmen haben die Jungen und Mädchen etwas über die verschiedenen Ressorts der Zeitung erfahren. Foto: Ida Wittenberg / bz

Lina Siller: Welche Aufgaben hat eine Chefredakteurin?

Kerstin Loehr: Ich führe gemeinsam mit Christian Klose in einer Doppelspitze die Chefredaktion. Und wir haben ganz viele unterschiedliche Aufgabenbereiche. Neben dem Alltagsgeschäft – Konferenzen, Terminen, Recherchen, Veranstaltungen – befinden wir uns mitten in der digitalen Transformation. Wir versuchen mit dem gesamten Medienhaus – Verlag und Redaktion – die digitale Zukunft zu gestalten. Dazu gehören natürlich auch Kanäle wie TikTok und Instagram, die ihr ja mit Sicherheit kennt und nutzt.

Linus Migge: Wie viel Zeit verbringen Sie täglich am Handy?

Kerstin Loehr: (Lacht) Das gebe ich jetzt mal ganz offen zu: Das ist wirklich eine Menge Zeit, die ich am Handy verbringe. Beziehungsweise ist es zumindest sehr häufig in meiner Nähe. Das hat aber auch viel mit meinem Beruf zu tun. Ich führe manchmal auch Konferenzen über das Handy, wenn ich unterwegs bin, und checke meine Mails. Na klar nutze ich das Handy aber auch sehr gern privat und bin zum Beispiel oft bei Instagram unterwegs.

Christina Wicke: Auch bei mir sieht es ganz ähnlich aus – das Handy gehört einfach dazu (lacht).

Théodore Baumgarten: Wie entstehen neue Ideen für Podcasts?

Kerstin Loehr: Eine Redaktion musste und muss sich immer wieder verändern und neu denken. Da war es einfach ein logischer Schritt, dass wir als Zeitung auch das Podcast-Format getestet haben – und mittlerweile gibt es viele erfolgreiche Formate, die unser Team betreut.

Christina Wicke: Ideen für neue Podcasts kommen bei uns wirklich aus dem gesamten Team. Wir haben zum Beispiel gerade erst einen ganz neuen täglichen Podcast mit dem Titel „5nach5“ gestartet. Natürlich wissen wir auch anhand der Online-Daten, was die Leute wirklich interessiert und wollen damit einen zusätzlichen Service und ein neues Ritual schaffen. Der Podcast kann nämlich auch ganz einfach nebenbei auf dem Weg nach Hause gehört werden – in unter 10 Minuten.

Max Meyerhoff: Inwiefern ist die Print-Zeitung noch zeitgemäß?

Kerstin Loehr: Als ich in eurem Alter war, da gehörte die gedruckte Tageszeitung fast zu jedem Haushalt dazu. Alle unsere Nachbarn hatten die Zeitung morgens im Briefkasten und dann auf dem Frühstückstisch. Heute sieht das ganz anders aus: Wir stehen vor Herausforderungen, die Zustellung wird immer

schwieriger, dazu kommen steigende Papierpreise und die Welt

wird immer digitaler. Ihr habt es doch vorhin ganz klar gesagt: Ihr lest Nachrichten auf dem Smartphone. Das ist die Zukunft.

Auch am News Desk durften die Kinder der Art Directorin Kristin Heine über die Schulter schauen. Foto: Florian Kleinschmidt

Sophie Kierspel: Sind Sie stolz auf Ihre Mitarbeitenden?

Kerstin Loehr: Wir in der Chefredaktion freuen uns sehr über die Leistung, über kreative Ideen und die Liebe zu diesem Beruf, die das Team tagtäglich in den Redaktionsalltag einbringt. Aber natürlich passieren auch Fehler und da sprechen wir dann auch offen drüber.