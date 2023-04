Braunschweig Olé: Mia Julia und Mickie Krause im Raffteichbad

Es soll Braunschweigs größte Mallorca-Party des Jahres werden: Am Samstag, 6. Mai, steigt im Raffteichbad ab 13 Uhr (Einlass: 12 Uhr) das Festival Braunschweig Olé. Erstmals ist die Stadt Teil der Olé-Tour. Nach Veranstalterangaben werden zu der neunstündigen Sause etwa 5000 Fans erwartet. 15 Künstler, darunter Mickie Krause und Mia Julia, stehen auf der Bühne. Die Station in Braunschweig ist der Auftakt einer Festivalreihe, die in diesem Jahr durch elf Städte führt – und am 14. Oktober in der Arena auf Schalke endet.

Was Sie zu der Veranstaltung am 6. Mai im Braunschweiger Raffteichbad wissen müssen, haben wir in einer großen Übersicht zusammengefasst.

Mia Julia, Mickie Krause, Julian Sommer – Diese Künstler treten in Braunschweig auf

Zum Braunschweiger Line-Up gehören 15 Künstler. Der bekannteste Name ist wohl Mickie Krause. Seit fast 25 Jahren ist er im Party-Geschäft.

Mia Julia Brückner kommt aus dem Erotikgeschäft und ist seit zehn Jahren als Partyschlagersängerin auf den Bühnen unterwegs. Der Ballermann auf Mallorca gehört seitdem zu ihren Hauptauftrittsorten.

Julian Sommer gehört zu den Newcomern in der Partyschlager-Szene, ist erst seit 2020 dabei. Seine Single „Dicht im Flieger“ holte Gold. Mit Mia Julia singt er den Song „Peter Pan“. Auch in Braunschweig?

Mit dabei auch in Braunschweig: Lorenz Büffel. Sein Stück „Johnny Däpp“ erreichte 2017 den Platin-Status. 2022 trat er als bislang erster deutscher Partyschlager-Act beim Tomorrowland-Festival auf. Im vergangenen Jahr erreichte er – mit Mia Julia und Malle Anja – mit dem Lied „Der Zug hat keine Bremse“ Top-Chartplatzierungen.

Bekannt, wenn auch nicht unbedingt in der Formation, dürfte das Duett Candela Squad sein. Johnny Strange und Don Cali sind Frontmänner von Culcha Candela, in Braunschweig aber zu zweit unterwegs.

Weitere Künstler bei der Braunschweig-Olé-Party sind Frenzy, Jenice, Christian Schall, HONK!, Specktakel, DJ Olde, Isi Glück, Zipfelbuben, Mia Weber, Calvin Kleinen.

Ein Bad in der Menge nimmt Mickie Krause auch am 6. Mai bei Braunschweig Olé. Foto: Olé Party

Tickets – Hier gibt es Karten für die Veranstaltung im Raffteich

Für die Raffteich-Party gibt es noch ausreichend Karten. Bei der Konzertkasse kosten die Stehplätze zum Beispiel 36,40 Euro. Auch Top-Fan-Tickets mit einer frühen-Eintritt-Option und einem Merch-Paket zum Preis von 61,40 Euro oder Vip-Tickets mit Zugang zum Vip-Bereich und Catering zum Preis von 222,50 Euro. Karten gibt es aber auch noch bei anderen Vorverkaufsstellen.

Einlass, Beginn, Ende – Diese Zeit sind wichtig bei Braunschweig Olé

Los geht es am Samstag um 12 Uhr. Zum einen öffnen dann die Einlasstore, zum anderen gibt es dann auch an der Tageskasse am Haupteingang für Kurzentschlossene noch Tickets. Gegen 13 Uhr beginnt dann das Musikprogramm. Bis 22 Uhr dauert das Programm.

Gute Laune wird es hoffentlich auch bei der Olé-Party am 6. Mai in Braunschweig geben. Foto: Olé Party

Anfahrt – So kommen die Partyfreunde zum Raffteichbad

Das Freibad Raffteich liegt im Madamenweg 93. Die Veranstalter empfehlen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad. Die Buslinie 418 fährt bis 19 Uhr immer um :15 oder :45 vom Braunschweiger Rathaus ab.

Wer mit dem Auto anreist, kann die Parkplätze in der Neudammstraße (Richtung Lamme), auf dem Madamenweg und auf dem Gelände des Millenium-Event-Centers nutzen. Vom MEC fährt alle zehn Minuten ein Shuttlebus zum Raffteichbad. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass das Parken an der Bundesstraße 1 und auf den angrenzenden Straßen und Wegen untersagt ist und entsprechend parkende Fahrzeuge kostenpflichtig abgeschleppt werden.

Wetter – So soll das Wetter zum Festival werden

Eine gute Woche vorher sind die Wetter-Aussichten für die Open-Air-Sause gar nicht mal so schlecht. Die Vorhersagen prognostizieren 16 bis 18 Grad bei einer leichten Bewölkung und fünf bis sieben Sonnenstunden. Die wichtigste Nachricht: Es soll trocken bleiben.

Pyrotechnik, Selfie-Sticks, Getränke – was verboten ist auf dem Veranstaltungsgelände

Es gibt eine Reihe von Gegenständen, die Besucherinnen und Besucher nicht mit auf das Veranstaltungsgelände nehmen dürfen. Neben Pyrotechnik, Waffen, Drogen und Laser-Pointer sind auch Stühle, Hocker, Decken, Grills, Haustiere, Zelte, Taschen und Rucksäcke größer als DIN A4, Regenschirme, Selfie-Sticks sowie Speisen und Getränke verboten auf dem Gelände. Außerdem ist ausschließlich Barzahlung möglich, einen Geldautomaten wird es bei Braunschweig Olé nicht geben. Und: Ein späterer Wiedereinlass ist nicht möglich.

