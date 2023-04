7 Tipps für Tagesausflüge mit dem 49-Euro-Ticket ab Braunschweig

In wenigen Tagen ist es soweit: Ab 1. Mai kann man mit dem Deutschlandticket für monatlich 49 Euro bundesweit alle Regionalzüge sowie alle Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen nutzen.

Haben Sie weitere Tipps? Dann schreiben Sie gern an redaktion.bs@funkemedien.de.

1. Westernstadt „Pullman City“ im Harz

Wie wär’s mit einer Reise in die Zeit des „Wilden Westens“? Die „Westernmetropole“ Pullman City bietet ein Unterhaltungsprogramm mit stündlich wechselnden Shows für die ganze Familie. Neben Tiergehegen und Abenteuerspielflächen gibt es auch Übernachtungsmöglichkeiten in Blockhäusern, Ranchhäusern oder im „Grand Silver Star Hotel“ sowie täglich Live-Musik im „Big Moose Saloon“. In der Hauptsaison ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Von Braunschweig aus kommt man mit Bahn und Bus gut in die Westernstadt und zurück. Die Fahrt mit zwei Umstiegen dauert rund zwei Stunden: Mit der Bahn geht’s nach Wernigerode, und von dort aus fährt der Bus 260 oder 263 zur Pullman-City. Mehr Informationen über die Westernstadt gibt’s hier.

In „Pullman City“ in Hasselfelde können Besucher den Cowboy-Alltag miterleben. Foto: Veranstalter

2. Elbauenpark in Magdeburg

Eine der bekanntesten Attraktionen Magdeburgs ist sicher das Hundertwasserhaus. Aber in Braunschweigs Partnerstadt gibt es natürlich noch viel mehr zu entdecken und erleben, zum Beispiel den Elbauenpark. Der Freizeitpark bietet unter anderem mehrere Tiergehege, ein Schmetterlingshaus, eine Sommerrodelbahn, einen Rutschenturm, einen Kletterpark, den Jahrtausendturm, Gartenkunst und Spielplätze. Geöffnet ist in der Hauptsaison von 9 bis 19 Uhr. Wer mehr wissen will, findet hier alle Infos zum Elbauenpark. Von Braunschweig aus kommt man mit der Regionalbahn stündlich nach Magdeburg, Fahrzeit 1 Stunde und 12 Minuten.

Der Jahrtausendturm im Elbauenpark in Magdeburg. Mit einer Höhe von 60 Meter ist es das höchste Holzgebäude in Deutschland. Foto: Jens Wolf / picture alliance / dpa

3. Familienpark Sottrum in Holle

Eine tolles Ziel ist der Familienpark Sottrum im Landkreis Hildesheim. In der Sommersaison ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Es gibt zum Beispiel Pferde, Esel, Schafe, Ziegen, Schweine, Hühner, Mäuse und Schildkröten. Viele dieser Tiere können die Kinder in den Streichelgehegen ganz nah erleben. Man kann Feuer machen wie die Steinzeitmenschen oder im alten Backhaus Brot backen. Alte Ackergeräte zeigen, wie früher gesät und geerntet wurde und in der alten Schmiede wird der Hammer geschwungen… Viele Spielgeräte gibt es natürlich auch. Die Liste ließe sich endlos fortsetzen. Alle Infos zum Familienpark sind hier zu finden.

Mit Bahn und Bus gibt’s von Braunschweig aus zwei Möglichkeiten: Entweder man ist reichlich zwei Stunden unterwegs und muss nur einmal umsteigen, oder man fährt insgesamt nur etwas mehr als eine Stunde, hat aber zwei Umstiege.

Naturerlebnis im Familienpark in Sottrum nahe bei Baddeckenstedt. Foto: Uwe Hildebrandt

4. Wandertour von Seesen mit Blick auf die Innerstetalsperre

Im Harz gibt’s unzählige schöne Ecken. Ein möglicher Startpunkt für eine Wandertour kann Seesen sein. Die Stadt ist von Braunschweig aus gut mit der Regionalbahn zu erreichen, Fahrzeit 38 Minuten. Von dort aus bieten sich mehrere Strecken an. Eine schöne Tour führt oberhalb der Innerstetalsperre entlang – mit einer tollen Aussicht aufs Wasser.

Ein herrlicher Sonnentag an der Innerstetalsperre. Foto: Kerstin Lange

5. Freizeitpark Rasti-Land bei Salzhemmendorf

Das Rasti-Land lockt unter anderem mit Autoscooter und Reifenrodeln, Bootsröhren-Rutsche und Abenteuerspielplatz, Pirateninsel und Mini-Achterbahn, Riesenrad und Dampfschiffschaukel, Wasserschlacht und Wildwasserbahn. Der Freizeitpark liegt an der Bahnstrecke Hameln-Hildesheim. Man kann am Bahnhof Osterwald aussteigen – von dort aus sind es noch circa 20 Minuten zu Fuß, oder man nimmt den Bürgerbus Salzhemmendorf nutzen. Eine mögliche Bahnverbindung ab Braunschweig: Fahrzeit 1 Stunde und 39 Minuten mit zwei Umstiegen. Mehr Infos zur Anfahrt zum Rasti-Land bekommen Sie hier.

Achtung: Nass! Die Wildwasserbahn im Rasti-Land! Foto: Jonas Gonell / Dreigang Kommunikationsdesign

6. Städtetrip nach Uelzen

In Braunschweig rein in die Regionalbahn, gemütlich frühstücken, und nach zwei Stunden wieder raus in Uelzen. So einfach geht’s! Attraktionen hat die Hansestadt Uelzen jede Menge zu bieten. Angefangen vom Hundertwasser-Bahnhof über wunderschöne historische Gebäude bis zum Wildgatter und dem Oldenstedter See. Ein Tagesausflug lohnt sich in jedem Fall.

Der Hunderwasser-Bahnhof in Uelzen – umgestaltet nach den Plänen des österreichischen Künstlers Friedensreich Hundertwasser – lockt mit farbenfrohen Ornamenten. Foto: Philipp Schulze / picture alliance/dpa

7. Radtour von Celle nach Braunschweig

Wer das Deutschlandticket mit Fahrrad nutzen will, muss noch einen Aufpreis zahlen. Im Gebiet des Verkehrsverbunds Region Braunschweig sind das 2,60 Euro pro Tag. Auch in und um Celle ist ein Aufpreis fällig. Aber es lohnt sich, wenn man zum Beispiel auf dem Aller-Radweg und am Mittellandkanal entlang von Celle über Gifhorn bis nach Braunschweig radeln will. Ein sportlicher Tagesausflug mit rund 72 Kilometern auf dem Rad. Von Braunschweig aus geht’s per Regionalbahn und S-Bahn in anderthalb Stunden nach Celle. Alle Details zur Route auf dem Aller-Radweg finden Sie hier.

Redakteur Joschka Büchs auf der Etappe Celle - Gifhorn auf dem Aller-Radweg. Hier beim Allerwehr in Osterloh. Foto: Joschka Büchs

