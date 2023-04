Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

Der neue „Snackboss“-Automatenkiosk in der Lindenbergsiedlung in Braunschweig hat rund um die Uhr geöffnet. Betreiber Max Schutan (28) kam auf das Konzept durch Videos von Automaten aus Japan.

Braunschweig. Der 24 Stunden am Tag geöffnete Kiosk steht in Lindenbergsiedlung in Braunschweig. Neben Snacks, und Kaffee gibt es auch Erstaunliches zu kaufen.