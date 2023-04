Gifhorn. In Gifhorn wird nach dem verkaufsoffenen Sonntag eine Maiparty gefeiert – In Platendorf gibt es nur ein Maibäumchen. Hier eine Übersicht.

Häufig schmücken die Maibäume Wappen und Embleme der Vereine und Verbände – so wie hier in Neubokel.

Maiparty in Gifhorn Maibäume und Tanz in den Mai: Das ist los im Landkreis Gifhorn

Grad noch rechtzeitig ist das Mai-Grün da – der passende Schmuck zum Aufstellen des Maibaums und für den Tanz in den Mai. Hier eine Übersicht der geplanten Mai-Veranstaltungen im Kreis Gifhorn.

Gifhorn feiert auf dem Marktplatz in den Mai - mit Freibier

Gifhorn: Alles neu macht der Mai. Die 2022 ausprobierte Marktplatz-Party der Stadt Gifhornmit Tanz in den Mai kam so gut an, dass sie bleibt – und noch verlängert wird. Gefeiert wird am Sonntag, 30. April, von 18 Uhr bis Mitternacht. Das kündigte Bürgermeister Matthias Nerlich zusammen mit Organisatorin Serina Hoffmann an. Der Clou: Die Maifeier schließt sich nahtlos an den verkaufsoffenen Sonntag mit Bauernmarkt an. Und der Eintritt ist frei.

Das Programm startet mit 90 Minuten Live-Musik des Feuerwehr-Musikzugs. Die Kapelle begleitet auch den Bändertanz der Trachtentanzgruppe des Uniformierten Schützenkorps. Punkt 19 Uhr will Bürgermeister Nerlich das erste Bierfass anstechen – 30 Liter gehen als Freibier raus. Ab 19.30 Uhr übernimmt dann DJ Bernd Bendig die Bühne an der Seite der Nicolai-Kirche.

Geschmacklich abgerundet wird die Party mit Maibowle und Heideschinken an Imbissständen. Wer lieber im Sitzen zuschaut, der ist in der Außengastronomie der Lokale rund um den Marktplatz gut aufgehoben, so Organisatorin Hoffmann.

In den Mai getanzt wird auch beim Tanz-Sport-Club Gifhorn im Vereinszentrum in der Adam-Riese-Straße 14. Einlass ab 18.30 Uhr, Beginn 19 Uhr. Es gibt ein Menü, Vorführungen von Vereinsmitgliedern und einen Showact.

Adenbüttel: Ab 15 Uhr treffen sich die Adenbütteler am Sonntag, 30. April, an der Streuobstwiese zwischen Bauhof und Feuerwehr, um zum zweiten Mal den Maibaum aufzustellen. Nachdem der Heimat- und Kulturverein (HeiKulAde) im vergangenen Jahr von rund 400 Gästen überrollt wurde – der Kuchen war nach 20 Minuten alle, Bier und Bratwurst mussten nachgekauft werden – gibt es diesmal Unterstützung von anderen Vereinen und Vereinigungen, die beim Auf- und Abbau sowie beim Kuchenbacken und Standbetreuen helfen. Die Kinder-, Jugend- und Erwachsenenfeuerwehr, der MTV, die Junge Gesellschaft, die Fördervereine des Kindergartens und der Grundschule, der Seniorenkreis und die Landfrauen werden ab diesem Jahr mit einem Wappen am Maibaum vertreten sein.

Dannenbüttel: Samstag, 29. April, um 12 Uhr, nur eine „stille“ Aufstellung des Maibaumes.

Gamsen: Die Altersgruppe der Feuerwehr Gamsen wird den Maibaum aufstellen und für Getränke und Speisen vom Grill sowie Pommes sorgen. Aufgestellt wird der Maibaum gegen 18 Uhr an der Hamburger Straße direkt neben dem Feuerwehrhaus.

Grußendorf: Samstag, 29. April, gegen 18 Uhr, Bazar Platz

Hillerse: Sonntag, 30. April, um 19 Uhr auf dem Festplatz am Brink.

Isenbüttel: Die Freiwillige Feuerwehr ist im Einsatz, wenn am Sonntag, 30. April, auf dem Gutsplatz in Isenbüttel der Maibaum aufgestellt wird. Um 16 Uhr geht das Spektakel los. Und nach vielen Jahren Pause gibt es ab 20 Uhr auf dem Festplatz wieder einen Tanz in den Mai. Veranstalter ist SunnySky. Gefeiert wird mit Jiven, Rock’n’Roll’en und Freestyle. Vom Ticketverkauf profitieren anteilig die Jugendförderungen von SV Calberlah, SV Ribbesbüttel sowie BSC Isenbüttel.

Jembke: Die Meckertischfreunde Jembke teilen mit, dass aus organisatorischen Gründen der Maibaum für die Gemeinde in diesem Jahr schon am Sonnabend, 29. April auf seinem angestammten Platz – Abzweig Bundesstraße B248/Kreisstraße K101 Richtung Bokensdorf – aufgerichtet wird. Laut dem Sprecher der Meckertischfreunde, Detmar Wilken, steht der Kranwagen sonst nicht zur Verfügung. Einen Tag später am Sonntag, 30. April, beginnt die feierliche Veranstaltung um 13.30 Uhr mit einem Festakt unter dem Maibaum. Dazu spielt der Feuerwehrmusikzug Jembke zu einem Konzert auf.

Kästorf: Samstag, 29. April: Aufstellen des Maibaumes um 17 Uhr, Wahrenholzer Straße, Kästorfer Freunde

Meine: Die Gemeinde Meine ist Gastgeber beim Maibaumaufstellen. Dort wird am 30. April auf dem Marktplatz der Maibaum aufgerichtet, Start ist um 17 Uhr.

Müden: In Müden findet das Maibaum-Aufstellen am Sonntag, 30. April, um 18 Uhr am Müdener Triangel mit kleinem Rahmenprogramm der örtlichen Vereine statt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, heißt es vom Schützenverein Müden-Dieckhorst. Anschließend gibt es ab 20 Uhr eine Maibaum-Party im Schießsportzentrum mit Kröger-Events bei freiem Eintritt.

Am 1. Mai lädt der Feuerwehrverein Müden-Dieckhorst alle Mitglieder mit ihren Familien zur Radtour ein. Getroffen wird sich um 13 Uhr am Feuerwehrhaus. . Anmeldungen sind an den Vorsitzenden Timm Bußmann unter (0175) 8206327 erwünscht

Neubokel: Am Sonntag, 30. April, wird ab 18 Uhr gemeinsam mit der Feuerwehr auf dem Dorfplatz der Maibaum aufgestellt und das Frühlingserwachen gefeiert. Es gibt wieder Musik für Jung und Alt, leckeres Essen, erfrischenden Getränken und die Maibowle der Ehrendamen.

Platendorf: Maibäumchen im Weihnachtsbaumständer

Neudorf-Platendorf:Feiern wollen die Neudorf-Platendorfer Vereine auf jeden Fall, und dazu laden sie alle Mitbürger ein – am Sonntag, 30. April, soll um 15 Uhr der Maibaum vor dem Feuerwehrhaus aufgestellt werden. Er fällt etwas kleiner aus als üblich, denn der übliche große Maibaum mit Wappentafel und großem Kranz kann immer noch nicht aufgestellt werden, weil die provisorische Fußgängerbrücke der Findorff-Schule immer noch den einbetonierten Ständer versperrt. Daher hat die Maibaum-Combo sich entschieden, das Fest nicht schon wieder ausfallen zu lassen – es ist nur der Baum, der in diesem Jahr eine Nummer kleiner ausfallen wird. Denn es gibt ja noch den Weihnachtsbaum-Ständer – und in dem soll eine frisch geschlagene und mit bunten Bändern verzierte Birke ihren Platz finden. Am Vormittag ab 10 Uhr soll der Baum vorbereitet werden, die Landfrauen freuen sich über freiwillige Helfer beim Schmücken.

Osloß: Der Dorfgemeinschaftsförderverein und die anderen Vereine aus Osloß laden ein zum Tanz in den Mai am Sonntag, 30. April, ab 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. Musik macht DJ Nope. Dem Tanz in den Mai folgt am 1. Mai um 11 Uhr das Hochziehen des Maikranzes am Dorfgemeinschaftshaus. Unter dem Ständebaum stoßen die Osloßer miteinander auf den Wonnemonat an und die Kinder vergnügen sich derweil auf einer Hüpfburg.

Vollbüttel: Nach dreijähriger Pause veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr Vollbüttel am Sonntag, 30. April, ab 19 Uhr ihr traditionelles Maibaumaufstellen am Feuerwehrhaus. Für Essen und Trinken ist gesorgt.

Stüde: Samstag, 29. April, um 14.30 Uhr auf dem Dorfplatz.

Steimke: Sonntag, 30. April, Schützenverein lädt zum Tanz in den Mai ins Schützenhaus ein, ab 20 Uhr.

Steinhorst: Montag, 01. Mai, um 12 Uhr, Park an der Kirche

Vordorf: Die Gemeinde und die Vordorfer Vereine laden am Montag, 1. Mai, zum Maifest ein. Beginn ist um 10.30 Uhr mit dem Aufstellen des Maibaums auf dem Lindenplatz. Der Musikverein und Grundschüler der Margret-und-Rolf-Rettich-Schule sorgen für musikalische Unterhaltung.

Westerbeck: Sonntag, 30. April, um 15 Uhr, Im Schönen Winkel. Für Essen und Trinken sorgen die Westerbecker Vereine.

Wilsche: Sonntag, 30. April, ab 18 Uhr. Aus Sicherheitsgründen wird dazu die Alte Poststraße von 16 bis 22.30 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Wo werden noch Maibäume aufgestellt? Wer sorgt dafür, wer unterstützt das Programm? Wo wird in den Mai getanzt? Schicken Sie uns gern eine Mail mit den wichtigsten Antworten auf die Fragen wer, wo, wann, was ist noch wichtig? an redaktion.gifhorn@funkemedien.de.