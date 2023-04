Schöninger St.-Marien-Kirche erneut mit Kot beschmutzt

Abermals hat ein Unbekannter an der katholischen St.-Marien-Kirche in Schöningen seine Notdurft verrichtet. Das berichtet die Polizei. Diesmal geschah es zwischen Montagabend, 18 Uhr, und Dienstagmorgen, 8 Uhr.

Eine Angestellte hatte die Exkremente entdeckt und unmittelbar den zuständigen Pfarrer informiert, der die Polizei alarmierte. Die Fäkalien lagen direkt vor dem Kirchenportal, welches sich dadurch nicht öffnen ließ – und die Kirche vorübergehend nicht nutzbar war.

Schon in der vorherigen Woche lag Kot vor dem Kirchenportal in Schöningen

Bereits in der vergangenen Woche hatte ein Unbekannter zwischen Dienstagabend und Mittwochfrüh sein Geschäft direkt vor dem Kirchenportal verrichtet. Die Fäkalien lagen direkt vor der Pforte und waren teilweise noch an der Tür heruntergelaufen. Die Beamten gehen davon aus, dass es sich um denselben Täter handelt.

Die Schöninger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen – und hofft darauf, dass Zeugen verdächtige Personen in der Anna-Sophien-Straße beobachtet haben. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Schöningen unter der Rufnummer (05352) 951050 entgegen.

VW Crafter in Emmerstedt aufgebrochen – 3000 Euro Schaden

Unbekannte haben zwischen Dienstagabend, 19 Uhr, und Mittwochmorgen, 6.30 Uhr, einen in der Straße Neue Siedlung abgestellten silbernen VW Crafter aufgebrochen. Anschließend stahlen die Diebe laut Mitteilung diverse im Innenraum befindlichen Werkzeuge, so die Polizei. Dadurch entstand ein Schaden von geschätzten 3000 Euro. Der Crafter stand in Höhe der Einmündung der Straße Falkenweg. Die Polizei hofft auf Zeugen und bittet um Hinweise an die Polizei in Helmstedt, (05351) 5210.

