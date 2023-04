Achat-Kette übernimmt Braunschweiger Michel-Hotel

Erst vor zwei Jahren, Anfang 2021, hatte die Michel-Gruppe das Hotel am Berliner Platz gegenüber vom Hauptbahnhof übernommen. Nun gab es schon wieder einen Betreiberwechsel: Die Hotelkette Achat hat im Februar 2023 die bundesweit 13 Hotels der Michel-Gruppe übernommen – inklusive aller Beschäftigten. Auch Direktor Mario Seeger bleibe vor Ort, teilt Achat mit. In den nächsten Monaten soll das Hotel Schritt für Schritt und bei laufendem Betrieb an das Design und die Arbeitsabläufe der Achat-Hotels angepasst werden.

Das Hotel war 1967 eröffnet worden – sieben Jahre nach der Eröffnung des Hauptbahnhofes. Es gehörte mehrere Jahrzehnte zur Mercure-Hotelkette, die Teil des französischen Accor-Konzerns ist. 2010 verkaufte Accor das Hotel an einen irischen Franchisenehmer, die Marke „Mercure“ blieb aber. 2021 wiederum stieg die Michel-Gruppe ein, betrieben von Ido Michel. Er bleibt laut Achat auch jetzt weiterhin Eigentümer und Vermieter der Hotelimmobilien. Das Drei-Sterne-Superior-Hotel in Braunschweig hat 131 Zimmer auf vier Etagen sowie neun Tagungsräume für bis zu 250 Teilnehmer.

Blick ins Foyer des Hotels am Berliner Platz in Braunschweig. Foto: ACHAT Hotels

Rund um das Achat-Hotel soll Braunschweigs neues Bahnhofsquartier entstehen

Das Umfeld des jetzigen Achat-Hotels wird sich in den nächsten Jahren stark verändern. Die Stadt plant dort das neue Bahnhofsquartier. Große Teile der Kurt-Schumacher-Straße und des Berliner Platzes sollen bebaut werden – für den Verkehr steht dann deutlich weniger Fläche zur Verfügung als bislang. Auch das Atrium-Bummel-Center wird verschwinden.

Bis zu 400 Wohnungen sowie Arbeitsplätze in vierstelliger Zahl könnten entstehen, heißt es. Die Bebauung ist bis auf die Ecken von Viewegs Garten vorgesehen, unter anderem für das geplante Konzerthaus samt Musikschule. Im Gegenzug soll der Park am Willy-Brandt-Platz, also direkt am BraWo-Park, vergrößert werden.

2019 hatte sich das Braunschweiger Architekturbüro Welp von Klitzing zusammen mit BM Consult (Beratungsgesellschaft für Verkehrsanlagen) und GKL (Landschaftsarchitekt) in einem städtebaulichen Wettbewerb durchgesetzt. 2020 und 2021 gab es Bürger-Workshops. Aktuell arbeitet die Stadtverwaltung am Bebauungsplan. Er soll im nächsten Jahr öffentlich ausgelegt und beschlossen werden.

Achat-Kette betreibt rund 50 Hotels

Achat betreibt nach der Übernahme der Michel-Hotels jetzt eigenen Angaben zufolge in Deutschland und Ungarn rund 50 Häuser mit mehr als 5800 Hotelzimmern und 1400 Beschäftigten. Die Achat-Gruppe mit Sitz in Mannheim wurde 1991 gegründet. Seit 2016 gehört sie zu der Kapitalbeteiligungsgesellschaft Hannover Finanz.

