Von Demo bis Party: Das ist rund um den 1. Mai in Wolfsburg los

Wolfsburg. Kundgebung, Maifeste und Tanz in den Mai: Rund um den Tag der Arbeit ist in Wolfsburg einiges los. Wir geben eine Übersicht der Veranstaltungen.

In vielen Ortsteilen Wolfsburgs werden am 1. Mai wieder Maibäume aufgestellt – wie hier in Nordsteimke (Archivfoto).

Ob Kundgebung, Party oder Maifest: Am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, zieht es viele Wolfsburgerinnen und Wolfsburger traditionell nach draußen. Erst recht, wenn es wie dieses Jahr zum Feiertag eine langes Wochenende gibt.

Vereine und andere Organisationen locken mit einem bunten Programm. In vielen Ortsteilen Wolfsburgs werden zum Beispiel wieder die bunten Maibäume aufgestellt. Dazu gibt es Leckeres vom Grill, Musik und Mitmachaktionen für die Kinder. Der Deutsche Gewerkschaftsbund und die IG Metall rufen außerdem zur Maikundgebung auf. Und in den Kneipen und Clubs in Wolfsburg wird wieder getanzt.

Wir geben einen Überblick, was rund um das verlängerte Wochenende vom 29. April bis 1. Mai in der VW-Stadt los ist. Planen auch Sie eine Veranstaltung? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an redaktion.wolfsburg@funkemedien.de.

Tanz in den Mai in Wolfsburg

Nach langer Corona-Pause wird in Wolfsburg wieder ohne Einschränkungen in den Mai getanzt. Kneipen und Diskotheken haben geöffnet und laden zum Feiern ein. In der Walpurgisnacht am 30. April lädt der Kolumbianische Pavillon am Allersee zum „Tanz in den Mai“. Ein DJ legt ab 21 Uhr auf. „Auf über 2500 Quadratmetern wird bis in die Morgenstunden gefeiert“, kündigen die Veranstalter an. Der Eintritt kostet 13 Euro.

Die Wolfsburger Kult-Disko Esplanade veranstaltet am 30. April ein Open-Air-Festival. Unter dem Motto „Tanz der Moleküle“ startet das Musikprogramm um 18 Uhr vor dem Laden in der Wielandstraße. Bis in die frühen Morgenstunden legen DJs auf. „Zum Auftakt sind auch Familien mit Kindern eingeladen“, sagt Esplanade-Chef Jan Schröder. Es werden Sitzgruppen aufgestellt, außerdem gibt es einen Bierstand und Snacks.

Maifest in Nordsteimke

Am verlängerten Wochenende kommen Wolfsburger in den Ortsteilen außerdem wieder zu Maifesten zusammen. Zum bereits 19. Mal steigt am Montag, 1. Mai, das Maifest in Nordsteimke. Die Jungen Väter laden von 11 bis 17 Uhr zu einem bunten Programm für die ganze Familie am Lindenhof ein. Das Fest startet nach dem Aufstellen des Maibaums und der Eröffnung mit dem Chor der Jungen Väter. „Neben der beliebten Maibowle gibt es wieder Fassbier und einen Wein- und Sekt-Stand“, kündigt Vorsitzender Michael Arnold an. Neben Bratwurst, Steaks und Salaten werden erstmals Waffeln, Popcorn, Pommes und eine vegane Suppe angeboten. Nachmittags gibt es ab 14.30 Uhr ein Torten- und Kuchenbuffet.

Neben einem Auftritt der Firebirds Cheerleader aus Danndorf ist auch ein Besuch von VfL-Maskottchen Wölfi geplant. „Wölfi wird uns gegen 14 Uhr besuchen und für Fotos und weitere Überraschungen bereit stehen“, heißt es weiter. Neben einer 40 Quadratmeter großen Hüpfburg können Kinder und Jugendliche ihr Geschick an den verschiedenen Spiele-Stationen beweisen – zum Beispiel beim Dosenwerfen oder Würfeln. Außerdem gibt es Kinderschminken, eine Malkreide-Aktion, eine Sand-Kinderspielecke und eine große Tombola.

Maibaumfest in Hehlingen

Der Kulturverein Hehlinger Roland von 1997 lädt am Feiertag zum 21. Maibaumfest. Los geht es am 1. Mai um 14 Uhr an der Mehrzweckhalle. „Der Kulturverein möchte mit allen Hehlingern auch in diesem Jahr wieder ein fröhliches Fest feiern“, heißt es in der Ankündigung. Die Veranstaltung beginnt mit dem Anbringen der Vereinswappen durch die Vorsitzenden der Vereine. Anschließend wird der Maibaum aufgerichtet. Gegen 15 Uhr ist eine Karate-Aufführung des TSV Hehlingen geplant. Der Basti-Bus (eine mobile Kinderwerkstatt), Ton-Basteln mit Gundi Tersch, ein Kinderkarussell und Süßes wie auch das Kuchenbuffet mit Kaffee laden zum fröhlichen Beisammensein ein. „Natürlich steht auch wieder die Maibowle bereit“, teilt der Kulturverein mit.

Maifeier in Mörse

22 Meter hoch ist der Maibaum in Mörse: Das traditionelle Hochziehen des Maikranzes soll am 1. Mai gebührend gefeiert werden. Beginn der Maifeier ist ab 11 Uhr. „Wir legen großen Wert auf die Beteiligung von Kindern“, teilt die Dorfgemeinschaft mit. Die Freiwillige Feuerwehr plant deshalb Aktionen für die Kleinsten. Neben einer Hüpfburg runden andere Mitmachangebote für Kinder die Feier ab. Der Chor „Tendenz Positiv“ wird das Fest zudem begleiten. Für Essen und Trinken wird gesorgt.

Maikranz-Aufziehen in Fallersleben

Der Maikranz ist bereits mit bunten Bändern geschmückt. Am 1. Mai soll er am Zunftbaum in der Fallersleber Altstadt hochgezogen werden, wie Bärbel Weist vom Kultur- und Denkmalverein mitteilt. Zum Kranz-Aufziehen gibt es ein buntes Rahmenprogramm. „Kinder der städtischen Kindertagesstätte werden singen und spielen“, heißt es in der Ankündigung. Auch die Volkstanz- und Trachtengruppe „Die Fallersleber“ hat ihr Kommen zugesagt. Sobald der Kranz befestigt ist, wird gemeinsam das Lied „Der Mai ist gekommen“ angestimmt. Beginn ist um 15 Uhr auf dem Gänseliesel-Platz in Fallersleben.

Maibaumaufstellen in Reislingen

Rieslinger sowie Mitglieder der Vereine und Gäste sind am 1. Mai zum Maibaumaufstellen auf dem Platz gegenüber der Markuskirche in Reislingen eingeladen. Beginn der Feier ist um 14.30 Uhr, wie der Freundeskreis der Leukämiehilfe ankündigt. „Für das leibliche Wohl ist wie immer gesorgt durch Kaffee, hausgemachten Kuchen, Bier und Bratwurst und selbstverständlich die traditionelle Maibowle“, schreibt Pressewartin Claudia Mohs.

Mai-Kundgebung in der Wolfsburger Innenstadt

Unter dem Motto „Ungebrochen solidarisch“ rufen der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und die IG Metall in Wolfsburg zur Maikundgebung am Tag der Arbeit auf. Eingeläutet wird der 1. Mai um 10 Uhr vor dem Gewerkschaftshaus in der Siegfried-Ehlers-Straße mit einem Demonstrationszug durch die Innenstadt hin zum Rathaus. Dort werden unter anderem IG Metall Bundesvorstand Hans-Jürgen Urban und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ab 11 Uhr Reden halten. Es wird auch ein Fest für alle Generationen mit Hüpfburg, der Band M1 Music one, Erbsensuppe der Freiwilligen Feuerwehr Reislingen und Infoständen – von 12 bis 15 Uhr. Weitere Informationen dazu finden Sie .

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden!