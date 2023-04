Niedersachsen: Keine Ermäßigung zum Start des 49-Euro-Tickets

Hannover. Eine Ermäßigung für Schüler oder Auszubildende gibt es in Niedersachsen voraussichtlich erst nächstes Jahr. Andere Bundesländer waren schneller.

Bisher müssen Azubis und Schüler in Niedersachsen den vollen Preis für das 49-Euro-Ticket zahlen (Symbolbild).

Zum Start des 49-Euro-Tickets am 1. Mai wird es keine landesweite Ermäßigung in Niedersachsen geben - etwa für Schüler oder Auszubildende. Ein Rabatt des Tickets hätte eine Auswirkung auf die Finanzierung und könnte den durch Bund und Länder zu tragenden Verlust erhöhen, teilte das Verkehrsministerium in Hannover auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Daher sollte ein Preisnachlass möglichst im gemeinsamen Einklang erfolgen.

Vergünstigtes Ticket erst im kommenden Jahr geplant

„Wie im Koalitionsvertrag verankert, beabsichtigt die niedersächsische Landesregierung für Schülerinnen und Schüler, Auszubildende sowie Bundesfreiwilligendienstleistende ein 29-Euro-Ticket auf den Weg zu bringen“, teilte ein Ministeriumssprecher mit. Derzeit werde geprüft, ob und wie das landesweite Ticket als Rabatt zum Deutschland-Tickt ausgestaltet werden kann. Das Ticket für monatlich 29 Euro soll voraussichtlich im kommenden Jahr umgesetzt werden, hieß es aus dem Ministerium.

„Solidarische Semesterticketmodelle stellen eine wichtige Säule des ÖPNV dar“, sagte Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“. „Es ist daher unsere Zielsetzung, Studierende am Mehrwert des Deutschlandtickets teilhaben zu lassen.“

Azubis aus anderen Bundesländern haben mehr Glück

Andere Bundesländer bieten günstigere Varianten an. Seit Anfang April kann etwa in Mecklenburg-Vorpommern ein Ticket für Azubis und Freiwilligen-Dienstler beantragt werden - es kostet monatlich 29 Euro und gilt bundesweit. Das Land übernimmt die Differenz zum 49-Euro-Ticket.

