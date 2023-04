Niedersachsen: 19-Jähriger durch Messerstich schwer verletzt

Bei zahlreichen Unfällen in Niedersachsen gab es am Wochenende Schwerverletzte (Symbolbild).

Durch einen Messerstich ins Bein ist ein 19-Jähriger nahe des Hauptbahnhofs in Bremen schwer verletzt worden. Einer von drei Verdächtigen wurde bereits gefasst. Nun suchen die Ermittler nach Zeugen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge sprachen drei Männer den 19-Jährigen und einen Begleiter in der Nacht zum Samstag nahe einer Diskothek an. Plötzlich sei der junge Mann dann mit einem Messer attackiert worden und die Täter seien geflüchtet. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

Bei ersten Zeugenbefragungen ermittelte die Polizei einen 18-Jährigen als tatverdächtig. Wenig später stellte dieser sich bei einer Polizeiwache im nahegelegenen Delmenhorst selbst. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Suche nach den beiden mutmaßlichen Mittätern dauert nach Angaben der Polizei an.

Motorradfahrer übersehen - 19-Jähriger in Spezialklinik

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 209 im Landkreis Lüneburg hat ein 19 Jahre alter Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitten. Am Samstagabend habe ein 57 Jahre alter Autofahrer bei Brietlingen in einer Kurve mindestens fünf Autos überholt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei übersah er offensichtlich das entgegenkommende Motorrad des 19-Jährigen.

Ein Rettungshubschrauber brachte den schwerstverletzten Motorradfahrer in eine Spezialklinik. Die Bundesstraße musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden.

Auto und Wohnmobil stoßen zusammen - Zwei Schwerverletzte

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Wohnmobil in Bad Laer (Landkreis Osnabrück) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Das Wohnmobil habe am Sonntag aus noch ungeklärter Ursache die Vorfahrtsregeln missachtet und sei auf eine Straße eingebogen, auf der das Auto unterwegs war, sagte eine Polizeisprecherin.

Durch den Aufprall sei der Pkw dann noch gegen eine Hauswand geprallt. Ein Rettungswagen habe die beiden verletzten Insassen - einen 43-jährigen Mann und eine 35-jährige Frau - ins Krankenhaus gebracht. Die Insassen des Wohnmobils blieben ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Zusammenstoß zweier Autos in Schapen: Zwei Schwerverletzte

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Schapen im Kreis Emsland sind am Samstag zwei Personen schwer verletzt worden. Eine 21-jährige Autofahrerin hatte beim Überqueren einer Straße ein herannahendes Auto übersehen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. In diesem saßen ein 70-jähriger Fahrer und seine 64-jährige Beifahrerin.

Bei der Kollision wurden die 21-Jährige und die 64-Jährige schwer verletzt und wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Der 70-Jährige wurde leicht verletzt.

