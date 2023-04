Überkopf über Braunschweig – in 65 Metern Höhe

Bis hinüber zur Wasserwelt hört man ihre Schreie: Mit 120 Stundenkilometern wirbelt der Airborne-Propeller auf dem Schützenplatz die Menschen in 65 Meter Höhe, schaukelt und rüttelt sie ordentlich durch, Überkopf-Überschläge inklusive.

Sarah Stotko und ihr Sohn Tyler (9) stärken sich nach dem Gang durch „Heroes City XXL“ mit einem Eis. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Der Propeller – von den Schaustellern intern auch als Kotzmühle bezeichnet – ist die Attraktion auf der diesjährigen Frühjahrsmesse, dem Rummel an der Hamburger Straße. Während Sandra Berweke – die Frau von Frank Berweke, der zusammen mit Gaby Grandt vom Event- und Verwaltungsmanagement der Braunschweiger Schützengesellschaft die Organisation innehat – klar sagt: „Da gehe ich nicht rein. Höhe vertrage ich nicht mehr!“, holen sich die Freundinnen Marieke Anna Wachsmuth (12) und Emilia Florentine Winterfeldt (14) Tickets am Kassenhäuschen, ohne mit der Wimper zu zucken.

Die Fahrt mit dem Propeller hätten sie sich fest vorgenommen, erzählen die Mädchen später. Ihr Fazit: „Nicht schlecht. Wenn man oben steht, wackelt es ziemlich durch den Wind.“ Dann ziehen sie weiter zum nächsten Fahrgeschäft.

Sieben Euro kostet eine Fahrt mit dem Airborne-Propeller. Eine vierköpfige Familie mit 50 Euro im Portemonnaie hätte danach schon mehr als die Hälfte ihres Budgets ausgegeben – der Rest würde noch reichen für vier Bratwürste (je vier Euro) und eine mittelgroße Portion Schmalzkuchen (sechs Euro).

Am Samstagnachmittag war es auf dem Rummel auf dem Schützenplatz ordentlich voll. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Aber natürlich gibt es auf dem Rummel noch viel mehr, das man gerne ausprobieren würde: Klassiker wie Autoscooter, Kettenkarussell, Riesenrad und Breakdance sind ebenso präsent wie neue Attraktionen: Der „Robotix – Battle of the Titans“ schüttelt die Fahrgäste mit Loopings in Schräglage ordentlich durch. Immer schneller geht es hin und her, selbst den Zuschauenden wird schwindelig. Dann legt der Mann am Steuer eine kleine Zwischenpause ein: zwei Mädchen steigen aus, ihnen wurde es zu viel. Umso rasanter geht es danach weiter.

Bis zum 7. Mai bleibt die Frühjahrsmesse in Braunschweig. „Es ist ganz gut angelaufen, insbesondere bei den Fahrgeschäften“, findet Sandra Berweke. Das Wetter am Samstag sei nicht zu toppen gewesen. Am Nachmittag wurde es richtig voll, einen weiteren Schwung Besucher erwartete Berweke gegen Abend, vor dem Spiel der Eintracht.

Auf der Frühjahrsmesse kommen auch Fans von Klassikern wie Kettenkarussell und Riesenrad auf ihre Kosten. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Öffnungszeiten: Montags bis donnerstags 15 bis 22 Uhr, freitags und samstags 14 bis 23 Uhr, sonntags 14 bis 22 Uhr. Mittwochs ist Familientag: Am 26. April kommt zwischen 16 und 19 Uhr Clown Bobo mit Tellerjonglage, bunten Ballonfiguren und zauberhaften Zaubertricks. Am 3. Mai kommen von 16 bis 19 Uhr die zwei Eisschwestern Anna und Elsa sowie Captain America und Spiderman zum Fotoshooting. Am Freitag, 5. Mai, wird das Feuerwerk abgeschossen.

