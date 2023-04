Cuxhaven. In Niedersachsen sterben zwei Menschen bei Unfällen. Eine 14-Jährige ist wieder aufgetaucht. Das ist der Polizei-Überblick für Niedersachsen.

Blaulicht Niedersachsen 41-Jährige stirbt nach Unfall in Niedersachsen – Fahrer flieht

Eine 41-Jährige ist bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Cuxhaven ums Leben gekommen. Sie saß im Auto eines Mannes, der nach dem Unfall floh. Die Polizei sucht nach ihm. Der unbekannte Autofahrer hatte am Donnerstag bei Hagen im Bremischen das Fahrzeug einer 41-Jährigen in einer Rechtskurve überholt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Fahrerin bremste, weil dem Überholenden ein Auto entgegenkam.

Der unbekannte Autofahrer kam nach dem Wiedereinscheren mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Maschendrahtzaun und kollidierte mit mehreren Bäumen. Er floh in ein Waldgebiet. Seine 41 Jahre alte Beifahrerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen und starb kurz darauf im Krankenhaus.

Die Polizei suchte mit Hunden nach dem Unfallverursacher, auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz, zunächst jedoch ohne Erfolg. Aufgrund von Spuren am Unfallort gibt es laut Polizei Hinweise auf die Identität des Fahrers, der vermutlich auch verletzt ist. Außerdem sucht die Polizei den Fahrer des entgegenkommenden Autos.

Unbekannte werfen Toilettenhäuschen um

Unbekannte haben ein besetztes Toilettenhäuschen umgeworfen - der Inhalt lief dann über den Mann. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Der Vorfall ereignete sich demnach bereits vor knapp zwei Wochen während eines Osterfeuers in Rotenburg/Wümme.

Der 36 Jahre alte Mann in dem Häuschen habe sich zudem eine Rippenprellung zugezogen. Nur mit Hilfe von anderen Besuchern des Unterstedter Osterfeuers habe er den Container verlassen können. Die Täter flohen den Angaben nach zu Fuß in Richtung eines Waldstücks.

76-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum und stirbt

Ein 76-jähriger Autofahrer ist im Landkreis Celle mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Im Krankenhaus erlag er seinen Verletzungen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann fuhr am Donnerstagnachmittag die Kreisstraße 63 von Meißendorf nach Winsen/Aller und kam aus bislang ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab.

Vermisste 14-Jährige aus Bückeburg wieder aufgetaucht

Eine vermisste 14-Jährige aus Bückeburg ist wieder aufgetaucht. Sie sei ausfindig gemacht worden und befinde sich nun wieder in Obhut ihrer Eltern, teilte die Polizei am Freitag mit. Genauere Angaben zum Wiederauffinden des Mädchens aus dem Kreis Schaumburg wollten die Beamten nicht machen. Sie galt seit Montag als vermisst.

