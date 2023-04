Trecker kracht in Auto in Niedersachsen – drei Verletzte

Barnstorf. Ein E-Scooter-Fahrer wurde in Wilhelmshaven schwer verletzt. In Friesland hat es in einer Fahrzeughalle gebrannt. Der Überblick für Niedersachsen.

Ein Feuerwehrmann begutachtet den verdrehten Drehschemel eines landwirtschaftlichen Anhängers am zerbeulten Traktor. Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem mit Kartoffeln beladenen Traktorgespann sind drei Menschen leicht verletzt worden. Die beiden Fahrzeuge kollidierten am Mittwochabend an einer Kreuzung. Dabei sei der Traktor des 58-jährigen Fahrers samt Anhänger umgekippt.

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem mit Kartoffeln beladenen Traktorgespann sind in Barnstorf (Landkreis Diepholz) drei Menschen leicht verletzt worden. Die beiden Fahrzeuge kollidierten am Mittwochabend an einer Kreuzung, wie ein Polizeisprecher sagte. Dabei sei der Traktor des 58-jährigen Fahrers samt Anhänger umgekippt. In der Folge verteilten sich die Kartoffeln auf der Straße. Die zwei Insassen des Autos und der Traktorfahrer kamen in ein Krankenhaus.

E-Scooter-Fahrer verletzt sich bei Zusammenstoß mit Auto schwer

Der Fahrer eines E-Scooters hat sich bei der Kollision mit einem Auto in Wilhelmshaven schwere Verletzungen zugezogen. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag war der 21-Jährige am Mittwochnachmittag mit seinem Elektroroller vom Wagen einer 70 Jahre alten Frau erfasst worden, als er an einer Ampel gerade die Straße überqueren wollte. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der junge Mann in Lebensgefahr schwebe, berichteten die Beamten - nähere Einzelheiten zu seinem Zustand nannten sie nicht. Die Autofahrerin erlitt den Angaben zufolge keine Verletzungen.

Fahrzeughalle in Friesland brennt

In Wangerland (Landkreis Friesland) ist in der Nacht zu Donnerstag ein Feuer in einer Fahrzeughalle ausgebrochen. Wie ein Sprecher der Polizei Oldenburg am Donnerstagmorgen mitteilte, entstand das Feuer aus zunächst unbekannten Gründen. Bei dem Brand wurde den Angaben zufolge niemand verletzt. Am Morgen war das Feuer weitestgehend gelöscht, die Nachlöscharbeiten dauerten an, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Friesland. Hauptsächlich habe der Mitteilteil einer Fahrzeughalle für landwirtschaftliche Maschinen und Fahrzeugen gebrannt.

Es müsse nun geprüft werden, inwieweit die weiteren Gebäudeteile des Betriebs beeinträchtigt seien, hieß es weiter. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten an. Das genaue Ausmaß des Schadens konnte zunächst nicht beziffert werden, der Sachschaden wurde von einem Sprecher der Polizei zunächst auf einen siebenstelligen Betrag geschätzt.

