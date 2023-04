Niedersachsen-News Hannover will Umweltzone in Innenstadt ab 2024 abschaffen

Auch Autos ohne grüne Plakette sollen vom kommenden Jahr an wieder in die Innenstadt von Hannover fahren dürfen. Das teilte die Stadt am Mittwoch auf Anfrage mit. Die Ratsgremien müssen den Plänen noch zustimmen.

Seit 2020 lägen die Stickstoffdioxid-Grenzwerte an allen Messstationen in Hannover unter dem Grenzwert, hieß es in einer Drucksache. Diese positive Entwicklung sei Anlass gewesen, zu untersuchen, ob die Umweltzone noch verhältnismäßig sei. Zuvor hatte die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ darüber berichtet.

Die Landeshauptstadt beauftragte das Gewerbeaufsichtsamt in Hildesheim in den vergangenen Jahren mit einer Prognoserechnung. Die Ergebnisse zeigten, dass ab 2024 auch bei ungünstigsten Verkehrs- oder Wetterumständen der Grenzwert auch in der am höchsten belasteten Straße ohne Umweltzone eingehalten werde, hieß es weiter in der Drucksache.

