Innenstadt Weinfest in Wolfsburg: Was den Jahrgang 2022 so besonders macht

Ein langer Sommer mit extremer Hitze und Trockenheit: Das Wetter bescherte den Winzern in Rheinhessen einen besonderen Jahrgang 2022. Probieren können Wolfsburgerinnen und Wolfsburger die edlen Tropfen Anfang Mai beim Weinfest unterm Glasdach in der Fußgängerzone.

Als Jungwinzer haben Eric Dorst und Gernot Achenbach sowie ihre Kollegen Willi Knell, Helmut Busch und Michael Hammen die Weintage in der VW-Stadt ins Leben gerufen. Damals hatten Berichte über mit Glykol versetzte Weine die Branche in Verruf gebracht. „Wir mussten uns neue Vertriebswege überlegen und haben dann mit der Selbstvermarktung begonnen, um den Leuten unsere Produkte näherzubringen“, erzählt Winzer Eric Dorst.

Vor 37 Jahren wurde das Weindorf zum ersten Mal in der Porschestraße aufgebaut. „Mit jedem Jahr ist das Fest gewachsen und das Publikum ist inzwischen auch jünger geworden“, freuen sich Eric Dorst und Gernot Achenbach am Mittwoch beim Pressetermin. Nur 2020 und 2021 mussten die Rheinhessen eine Pause einlegen. Vergangenes Jahr fand dann das erste Treffen nach der Corona-Pandemie statt.

Wolfsburger Weinfest geht vom 3. bis 6. Mai

Dieses Jahr wird ein kleines Jubiläum gefeiert: Zum 35. Mal eröffnen die Winzerfamilien am 3. Mai die Wolfsburger Weintage unter dem Glasdach auf dem Hugo-Bork-Platz. Bis zum 6. Mai werden an den Ständen edle Tropfen der fünf Weingüter Achenbach in Wonsheim, Dorst in Wörrstadt, Busch in Volxheim, Hammen in Schornsheim und Knell in Albig ausgeschenkt.

Im Gepäck haben die Familien mehrere Dutzend verschiedene Sorten Rot- und Weißwein – von trocken bis lieblich, mit wenig oder viel Alkoholgehalt. Darunter auch Neues, etwa einen Weißwein hergestellt aus der roten Rebsorte Cabernet Sauvignon. Ideen für neue Innovationen bringt auf den Weingütern mehr und mehr auch die nächste Winzer-Generation ein. „Die Erfahrungen von uns Älteren und die Ideen unserer Kinder sind extrem wertvoll für die Betriebe“, sagen Dorst und Achenbach.

Sekt ohne Alkohol und Traubensaft als Alternativen zum Wein

Beim Weinfest in der Fußgängerzone kommen auch Sekt und Roséwein ins Glas. „Rosé ist ein fruchtig, frisches Sommergetränk und total im Trend“, sagt Winzer Eric Dorst (60). Neben Traubensaft als alkoholfreie Variante gibt es an den Ständen auch Sekt ohne Alkohol. Zu Getränken werden wie bei den letzten Veranstaltungen wieder Flammkuchen, Brezeln und Speisen von Imbissständen angeboten.

Aber, zurück zum Rebensaft. Was macht den Jahrgang 2022 denn so außergewöhnlich? Wegen der langanhaltenden Hitze konnten die Winzer die Trauben länger hängen lassen. „Die Beeren waren etwas kleiner, weil das Wasser gefehlt hat, dafür aber sehr süß“, berichtet Gernot Achenbach (59). Kollege Eric Dorst ergänzt: „Der späte Regen im September hat die Trauben erfrischen lassen und uns den Jahrgang gerettet.“ Entstanden sind fruchtige und bekömmliche Weine mit wenig Säure.

Wer mehr über Anbau und Weinproduktion erfahren oder die ein oder andere Sorte probieren möchte, sollte am besten mittags oder nachmittags an den Weinständen vor der City-Galerie vorbeischauen. „Dann haben wir mehr Zeit für Gespräche und Kostproben“, sagen Eric Dorst und Gernot Achenbach. Denn abends herrscht unter dem Glasdach viel Trubel. „Wir hoffen auf gutes Wetter und freuen uns auf viele Gespräche“, sagen die Winzer.

Das Weinfest läuft von Mittwoch, 3. Mai, bis Samstag, 6. Mai, unter dem Glasdach auf dem Hugo-Bork-Platz in der Wolfsburger Innenstadt. Geöffnet sind die Stände an allen Tagen von 11 bis 23 Uhr.

