Tankumsee im Kreis Gifhorn: Am Wochenende kommen die Ritter

Isenbüttel. Ritter, Marketenderinnen und allerlei seltsames Volk kommt zum mittelalterlichen Seespektakel am Wochenende an den Tankumsee bei Gifhorn.

Endlich! Am 1. Mai war richtig gut was los am Tankumsee. Am Wochenende werden noch mehr Besucher zum mittelalterlichen Seespektakel erwartet. Und es folgen noch einige interessante Veranstaltungen.

Wann beginnt am Tankumsee die Saison?

Die Saison am Tankumsee hat Ende April begonnen. Am Wochenende 6. und 7. Mai findet das mittelalterliche Seespektakel statt. Kinder haben freien Eintritt, Erwachsene (ab 15 Jahre) zahlen 13 Euro, im Vorverkauf 10 Euro. Vorverkauf-Tickets gibt es am Info-Schalter der Tankumsee-Verwaltung. Weitere Veranstaltungen: 11. Juni Triathlon, 1. und 2. Juli Sport am Tankumsee, 16. und 17. September Herbstmarkt.

Was ist in diesem Jahr neu am Tankumsee?

Die Erneuerung des Sanitärhauses auf der Zeltwiese, Erneuerung der Spielplätze und die Verlegung des Tretbootstegs neben den Erlebnisturm. Ab Saisonstart können Tretboote und Stand up Boards direkt am Ticketschalter vom Erlebnisturm gebucht werden, teilt die Tankumsee GmbH mit.

Kann man im Tankumsee baden?

Ja, aber zur Zeit ist das Wasser noch etwas kühl. Die DLRG überwacht von Mai bis September den Badebetrieb an den Wochenenden und ist in den Sommerferien täglich vor Ort. Es gibt auch einen FKK-Strand.

Sind am Tankumsee Hunde erlaubt?

Ja, aber nicht in allen Bereichen. Es gilt die Leinenpflicht. Es gibt auch einen Hundestrand nahe des Campingplatzes.

Wie groß ist der Tankumsee?

Der Tankumsee entstand beim Bau des Elbe-Seitenkanals im Jahr 1972. Zum 222 Hektar großen Naherholungsgebiet gehören der 62 Hektar große See mit seinem 1 Kilometer langen Strand. Außerdem ein Ferienhausgebiet, ein Campingplatz und ein Hotel.

Wie tief ist der Tankumsee?

An den Sandstränden nimmt die Wassertiefe nur allmählich zu, besonders flach ist es in der Babybucht. An der tiefsten Stelle ist der Tankumsee rund 16 Meter tief.

Kostet der Tankumsee Eintritt?

Jein, Radler und Fußgänger kommen kostenlos auf das Gelände. Autofahrer müssen den kostenpflichtigen Parkplatz nutzen. Je angefangene Stunde 1,50 Euro, Tagesticket: 8,00 Euro, Jahreskarte 99 Euro plus einmalig 10 Euro Gebühr. Empfehlenswert: bei der Ankunft ein Tagesticket lösen, erspart Warteschlangen.

Gibt es am Tankumsee Blaualgen?

Der Tankumsee gehört nach Angaben der Tankumsee GmbH zu den saubersten Gewässern Niedersachsens. Die Wassergüte werde regelmäßig geprüft und veröffentlicht, so dass die Badegäste das Baden im Tankumsee unbeschwert genießen können. Die Landesgesundheitsamt habe die Wasserqualität als sehr gut eingestuft. Im vergangenen Jahr gab es wegen der anhaltenden Hitze und des Sonnenscheins tatsächlich Blaualgen, aber nur in wenigen Uferbereichen. Der Badebetrieb war nicht weiter eingeschränkt.

Wo kann man am Tankumsee essen?

Da gibt es mehrere beliebte Locations – vom Strandkiosk bis zur anspruchsvollen Küche:

Das Restaurant Lakewood im Seehotel am Tankumsee biete kreative und abwechslungsreiche Küche mit wechselnden saisonalen Angeboten. Das stilvolle Ambiente hat seine Fans, vor allem auch die Seeterrasse mit ihrem direkten Blick auf den See. Weitere Infos: (0 53 74) 9 10 -0 oder im Internet www.seehotel-tankumsee.deoder jott-lakewood.de

Wer gern italienisch essen geht, ist im Ristorante Pizzeria da Pippo richtig. Die Gaststätte befindet sich direkt am Campingplatz. Gute Qualität zu vernünftigen Preisen ist der Anspruch des Hauses. Das Ristorante bietet Räumlichkeiten für Feiern bis zu 80 Personen. Parkplätze befinden sich direkt vor der Tür. Weitere Infos: (05374) 918 0391 oder unter www.ristorante-dapippo.de.

Das Bistro Seeblick mit Kiosk liegt direkt am Hauptstrand. Hier gibt es Kaffee und Kuchen, Pommes, Eis und viele andere Leckereien. Der Biergarten mit Blick auf den See bietet Platz für 150 Gäste – ideal für Grillfeste, Spanferkelessen oder Open-Air-Events. Frühstück für Gruppen mit Voranmeldung. Weitere Infos unter (05374) 91 85 80, geöffnet ab April täglich ab 11 Uhr.

Die Seekate bietet einen tollen Blick auf den See. Der Biergarten ist teilweise überdacht, dem Kiosk und die gemütlichen Stube sind Anlaufpunkt für Spaziergänger, Wanderer und Radfahrer. Weitere Infos unter (05374) 672059.

Eine Gute-Laune-Location ist das Strandgut Tankumsee. Dort gibt es Cocktails, Burger, Fingerfood und vieles mehr. Infos unter www.strandgut-tankumsee.de oder per Mail an info@strandgut-tankumsee.de.

Kann man am Tankumsee segeln?

Am Tankumsee haben zwei Vereine ihr Domizil, die Segel- und Surfkurse für Anfänger und Fortgeschrittene anbieten. Beide Vereine geben gern Auskunft und freuen sich über neue Mitglieder. Weitere Informationen: www.mtvi-segeln.de oder beim Wassersport-Club Gifhorn unter www.wscg.de.

Die Sparte Segeln, Surfen, Kanu vom MTV Isenbüttel veranstaltet neben Kursen im Bereich Segel- und Surfausbildung auch eine Ausbildung für Kinder ab 8 Jahre mit Optimisten-Jollen. Die Segeljugend trifft sich Samstag, 22. April, am Vereinsheim zum Saisonauftakt.

Kann man im Tankumsee tauchen?

Hobbytaucher sollten sich an den TC Hibaru wenden. Der Verein bietet einen Informationstag mit Schnuppertauchen an. Dabei kann sich jeder über den Tauchsport informieren und die Geräte der Tauchtechnik kennenlernen. Ein komfortables Clubhaus dient dem Verein als Basis für seine Tauchgänge im Tankumsee. Termine zum Schnuppertauchen und für Tauchkurse: www.tc-hibaru.de

Kann man am Tankumsee Stand-up-Paddling machen?

Ja, entweder das Stand-up-Board selbstmitbringen oder den Verleih am Kletterturm nutzen.

Kann man am Tankumsee übernachten?

Ja, es gibt ein Hotel und ganz neue Stelzenhäuser. Die Stelzenhäuser liegen direkt am See. Sie sind geeignet für bis zu vier Personen. Direkt am Haus ist eine kleine Terrasse mit Blick auf den See. Ein Sanitärhaus befindet sich in unmittelbarer Nähe. Vermietung vom 1. Mai bis 30. September, Buchungen sind auch früher möglich. Die Übernachtung kostet pro Nacht 70 Euro, Kaution 100 Euro, KFZ: einmalig 6 Euro je KFZ. Hier geht es zu den Anmeldeformularen. Anfragen und Buchungen unter: buchungen@tankumsee.de

Im Seehotel am Tankumsee kosten die Zimmer etwas mehr, sind aber auch komfortabler. Zur Verfügung stehen 46 Zimmer mit Dusche oder Bad, Telefon, TV, Terrasse oder Balkon. Es gibt Familienzimmer und zwei Suiten. Die Preise variieren, weitere Infos unter www.seehotel-tankumsee.de

Kann man am Tankumsee campen?

Ja, es gibt einen Camping-Platz und ein weitere Flächen zum Zelten. Wer einen Zeltplatz buchen möchte oder sich über die Angebote des Sees informieren willst, möchte, kann sich an die Tankumsee-Verwaltung wenden. Sie ist Anlaufpunkt für alle Fragen rund um den See und befindet sich im hinteren Gebäude mit dem Kiosk direkt am Hauptstrand: Tankumsee GmbH, Dannenbütteler Weg, in Isenbüttel, Telefon (05374) 1665 oder per Mail an info@tankumsee.de.

Was sind die Attraktionen des Tankumsees?

Der Tankumsee Erlebnisturm ist ein spektakuläres Ausflugsziel in der Südheide und liegt direkt am Tankumsee in Isenbüttel. Mit einer Höhe von 25 Metern und einem Durchmesser von 12 Metern, bietet er auf drei Ebenen, mit 36 Kletterstationen unterschiedliche Schwierigkeitsgrade.

Gibt es einen Bootsverleih am Tankumsee?

Ja, aber nicht mehr am gewohnten Platz: Ab Saisonstart können Tretboote und Stand up Boards dann direkt am Ticketschalter vom Erlebnisturm gebucht werden, teilt die Tankumsee GmbH mit.

Darf man im Tankumsee angeln?

Der Tankumsee ist ein sehr fischreiches Gewässer. Das Angeln ist ganzjährig am Ufer des Tankumsees und des Elbe-Seiten-Kanals mit einer Tageskarte erlaubt. Ausgenommen ist die Badezone vom 1. Mai bis 15. September. Es gibt Schleie, Karpfen, Forelle, Aal, Zander, Hecht, Barsch, Gründling, Karausche, Rotauge, Rotfeder und Brasse. Die Tageskarte kostet 10 Euro gegen Vorlage des Angelscheins (gültiger Fischerei- oder Jahresfischereischein) direkt bei der Tankumsee GmbH, am Campingplatz oder beim ASV-Isenbüttel.

Haben Sie Fragen oder vermissen Sie wichtige Informationen? Schreiben Sie an redaktion.gifhorn@funkemedien.de