Pflasterstein-Werfer ergreifen in Peine die Flucht

In ein Vereinsheim in der Peiner Werner-Nordmeyer-Straße sind Unbekannte eingebrochen, teilt die Polizei mit. Zwischen Montag, 17.30 und Dienstag, 11.10 Uhr haben sie demnach eine Tür aufgehebelt und mehrere Kisten Leergut gestohlen.

Unbekannte brechen in Gaststätte ein

Am Dienstagabend gegen 20 Uhr sind Unbekannte in eine Gaststätte in der Friedrichstraße in Peine eingebrochen. Laut Polizei brachen sie einen Zigarettenautomaten auf und verursachten einen Schaden von rund 500 Euro.

Täter werfen Pflastersteine

Kurz nach Mitternacht haben vier Unbekannte Pflastersteine in das Schaufenster eines Peiner Kommunikations-Fachgeschäfts in der Glockenstraße geworfen, teilt die Polizei mit. Als die Täter einen Zeugen bemerkten, seien sie geflohen. Laut Mitteilung sollen die Täter zirka 16 Jahre alt sein. Einer der Täter habe eine schwarze Jogginghose getragen, ein anderer eine weiße. Der dritte Täter habe eine Cap getragen.

Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 2.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in allen drei Fällen entgegen unter 05171 9990.

