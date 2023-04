Blaulicht Braunschweig Täter brechen „blitzartig“ in Braunschweiger Tankstelle ein

Betroffen ist eine Tankstelle in der Berliner Straße.

Braunschweig. Einen Schaden in fünfstelliger Höhe hat ein Einbruch in der Berliner Straße in Braunschweig verursacht. Täter haben Tabak gestohlen.