Unfall auf der A2 bei Helmstedt – Fahrbahn zeitweise gesperrt

Helmstedt. Die A2 war abends auf Höhe Helmstedt-West in Fahrtrichtung Braunschweig gesperrt. Grund war ein Unfall. Ein Rettungshubschrauber landete.

Am Montagabend hat sich ein Unfall auf der A2 kurz vor der Abfahrt Helmstedt-West ereignet. Zwei Menschen verletzten sich schwer.

Kurz vor der Abfahrt Helmstedt-West hat sich am frühen Montagabend ein Unfall auf der Autobahn 2 ereignet. Das berichtet die Helmstedter Feuerwehr. Die Fahrbahn in Richtung Braunschweig war für einige Zeit voll gesperrt.

Wie die Feuerwehr erklärt, waren ein Auto und ein Lastwagen kollidiert – zwei Insassen des Pkw wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Alarmiert wurden die Einsatzkräfte gegen 17.24 Uhr.

„Die Betroffenen wurden in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst versorgt“, berichtet ein Sprecher. Der Rettungshubschrauber Christoph 36 aus Magdeburg flog als Unterstützung ein und landete auf der Autobahn. So wurde eine Person mit dem Hubschrauber nach Magdeburg geflogen und eine Person per Rettungswagen nach Helmstedt gefahren. Die Ortsfeuerwehren aus Helmstedt und Barmke sicherten die Einsatzstelle ab.

Ein Rettungshubschrauber landete auf der Autobahn, auch deshalb waren die Spuren in Richtung Braunschweig gesperrt. Foto: Feuerwehr Helmstedt

Empfohlen wurde am Abend die Umleitung 2 – Autofahrer sollten an der Anschlussstelle Marienborn/Helmstedt abfahren und die Unfallstelle über die Bundesstraße 1 und 244 umfahren. Gegen 18 Uhr staute sich der Verkehr auf etwa vier Kilometer. Laut Autobahnpolizei war die Unfallstelle gegen 19.20 Uhr vollständig geräumt.

Mehr Nachrichten aus Helmstedt und Umgebung:

Täglich wissen, was in Helmstedt passiert: Hier kostenlos für den täglichen Helmstedt-Newsletter anmelden!