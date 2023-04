Wolfsburg, Deine Blitzer: Diese Geräte nutzen Polizei und Stadt

Zwei kombinierte Säulen als Tempo- und Rotlicht-Blitzer stellte die Stadt 2020 am St.-Annen-Knoten auf. Frühestens im Herbst soll eine dritte Säule hinzukommen.

Eigentlich ist es ganz einfach: Wer sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit hält, hat nichts zu befürchten. Dennoch sorgte die Nachricht, dass die Stadt Wolfsburg am St.-Annen-Knoten noch eine dritte Blitzer-Säule aufstellen will, für heftige Reaktionen. Wir haben nachgefragt, wie viele Radarfallen die Stadtverwaltung und die Polizei einsetzen.

Vorweg: Bis die dritte Radar-Anlage auf der berüchtigten Kreuzung am Berliner Ring aufgebaut wird, wird es noch etwas dauern. Zunächst muss der Rat der Stadt zustimmen, voraussichtlich Mitte Mai. Wie Jan-Niklas Schildwächter von der Stadt-Pressestelle auf Nachfrage berichtete, werde eine Inbetriebnahme nicht vor dem vierten Quartal 2023 erfolgen können.

Zwei Mess-Anhänger gehören der Stadt. Sie werden in Detmerode (Bild) und anderswo aufgestellt. Foto: Michael Uhmeyer / regios24 (Archiv)

St.-Annen-Knoten bleibt einzige Stelle in Wolfsburg mit festen Blitzern

Der St.-Annen-Knoten mit dann drei stationären Messanlagen, die neben Tempo-Verstößen auch Rotlicht-Sünder registrieren, bleibt weiterhin die einzige Stelle in ganz Wolfsburg, wo fest installierte Blitzer stehen. „Die Installation resultiert aus der Feststellung als Unfallhäufungsstelle“, begründete der Pressereferent die 2020 begonnene Aufrüstung der Kreuzung.

Darüber hinaus gehören insgesamt vier mobile Radarfallen zum Repertoire der Stadt: Sie verfügt über die beiden bekannten Blitzer-Anhänger, die nach dem Aufstellen ­– meist für mehrere Tage – ohne personelle Überwachung vor Ort ihren für die Tage einträglichen Job machen. Hinzu kommen zwei weitere mobile Blitzer-Anlagen. Diese auch als „Dreibein“ bekannten kleinen Geräte können relativ dezent aufgestellt werden, in der Nähe allerdings kontrolliert von einem Messbeamten. Wer kennt ihn nicht, den Caddy der Stadt?

Modell „Dreibein“: Zwei solcher mobilen Geräte besitzt die Stadt, die wie hier an der Detmeroder Brücke auf Westhagener Seite aufgebaut werden Foto: Michael Uhmeyer / regios24 (Archiv)

Wolfsburger Polizei misst Temposünder nur noch mit Laserpistolen

Schon lange nicht mehr im Einsatz sind die antiquiert anmutenden Starenkästen, etwa an der Heinrich-Nordhoff-Straße. Warum diese immer noch an den Ampeln stehen oder wann sie möglicherweise abgebaut werden sollen, dazu machte die Stadt keine Angaben. Der Pressereferent: „Die Starenkästen fungierten früher als Rotlicht-Blitzer, sind aber nicht mehr in Betrieb.“

Lesen Sie mehr zum Thema:

Zum Wolfsburger Verkehrsüberwachungs-Arsenal kommen noch die Radarmessgeräte der Polizei hinzu. Die kann nach Angaben von Polizeisprecher Thomas Figge auf acht Geräte zugreifen. Wobei die früheren Radarfallen, die für einen bestimmten Zeitraum aufgestellt wurden, längst ausgemustert sind: Zum Einsatz kommen nur noch Lasermesspistolen zur mobilen Verwendung.

Auf der Heinrich-Nordhoff-Straße in Wolfsburg stehen immer noch Starenkästen. Doch die Rotlicht-Blitzer sind längst ausgemustert. Foto: Darius Simka/regios24

Gesprengter Blitzer-Anhänger ist zurück aus der Werkstatt

Eine alte Bekannte ist bei der Stadt übrigens schon seit 6. April wieder im Einsatz: Nachdem einer der beiden vom Ordnungsamt eingesetzten Blitzer-Anhänger im Januar durch eine Explosion schwer beschädigt worden war, ist der von der Stadt „Hildegard“ genannte Enforcement-Trailer zurück aus der Werkstatt.

Kurz nach dem Sprengstoff-Anschlag auf den Blitzer-Container hatte die Stadt zunächst mit dem Schlimmsten gerechnet. Sie ging von einem Totalschaden aus – Kostenpunkt: 150.000 Euro. Doch wenig später wurde bekannt, dass die mobile Radarfalle repariert werden kann. Die Schlussrechnung liegt laut Stadt zwar noch nicht vor, aber die Auftragssumme für die Reparatur belief sich auf rund 60.000 Euro.

Lesen Sie hier weitere Nachrichten aus Wolfsburg:

Weil sich die Stadt die üppigen Einnahmen während des Werkstatt-Aufenthalts nicht entgehen lassen wollte, kam ein Leih-Gerät zum Einsatz. Die monatliche Miet-Gebühr von 5800 Euro netto zeigt, wie viel Geld so ein Container in die städtische Kasse spült. Die ist nämlich chronisch leer – und wenn es sich nicht rechnen würde, hätte die Stadt wohl kaum einen Leih-Blitzer eingesetzt.

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden!