Stromschlag: 13-Jähriger in Langenhagen lebensgefährlich verletzt

Ein 13-Jähriger aus Langenhagen hat sich am späten Sonntagabend am Bahnhof Langenhagen-Pferdemarkt lebensgefährlich verletzt. Wie die Bundespolizei und die Polizei Hannover gemeinsam berichten, war der Jugendliche aus bislang ungeklärten Gründen auf einen Bau-Zug geklettert und hatte dort einen schweren Stromschlag erlitten.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminaldauerdiensts aus Hannover war der 13-Jährige gegen 21.30 Uhr mit sechs anderen Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren am Bahnsteig unterwegs. „Etwa zeitgleich meldeten Anwohner einen Knall sowie einen hellen Lichtschein“, heißt es in der Polizei-Mitteilung.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der 13-Jährige vom Bahnsteig aus über zwei Gleise auf eine sogenannte Gleisarbeitsbahn geklettert war. „Dort gab es anschließend einen Lichtbogen und der 13-Jährige fiel von der Bahn hinunter in das Gleisbett.“ Zirka 15.000 Volt hatten den Jungen getroffen, schreibt die Polizei.

Nach Unfall in Langenhagen: Andere Kinder und Jugendliche leisten Erste Hilfe

Daraufhin reagierten die anderen Kinder und Jugendlichen geistesgegenwärtig: Sie zogen den Verletzten aus dem Gleisbett heraus auf den Bahnsteig und leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Der 13-Jährige schwebt derzeit in Lebensgefahr – er befindet sich seit Sonntagabend in einem Krankenhaus mit einer speziellen Abteilung für Verbrennungsopfer.

Einsatzkräfte der Polizei untersuchen nachts die Unfallstelle am Bahnsteig Langenhagen-Pferdemarkt. Foto: dpa

Neben der Polizei Hannover-Langenhagen und dem Kriminaldauerdienst Hannover waren Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Hannover, der Freiwilligen Feuerwehr Langenhagen, des Notfallmanagements der Deutschen Bahn und Notfallseelsorger im Einsatz.

Bahnverkehr war etwa zwei Stunden gesperrt – Polizei hat wichtigen Appell

Durch die Bundespolizei wurde der Bahnverkehr für die Dauer des Einsatzes bis zirka 23.20 Uhr gesperrt. Das Notfallmanagement der Deutschen Bahn ließ die Bahnstromleitung abschalten. Gemeinsam mit der Bundespolizeiinspektion Hannover nahmen die Polizei Hannover-Langenhagen und der Kriminaldauerdienst Hannover den Sachverhalt auf und unterstützten bei der Spurensicherung am Unglücksort.

„Am Beispiel dieses tragischen Vorfalls ergeht insbesondere an Kinder und Jugendliche, aber auch an Erwachsene, der Appell, sich von Bahnanlagen fernzuhalten“, betont die Polizei. Auch wenn der Weg über Bahngleise als Abkürzung oder Mutprobe verlockend scheine – so etwas könne im schlimmsten Fall tödlich enden. „Der Strom an Bahnanlagen hat 15.000 Volt. Das sind 65 Mal mehr als in einer handelsüblichen Steckdose.“ Schon wenn man sich einfach nur in der Nähe einer Bahn-Oberleitung aufhalte, könne der dort fließende Strom tödlich sein, selbst wenn die Bahn-Oberleitung gar nicht berührt werde. „Wer also glaubt, das Klettern auf Bahn-Waggons sei aufregend und ungefährlich, der irrt gewaltig.“

