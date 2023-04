Schöningen. Erneut gingen mehrere Müllcontainer in der Stadt in Flammen auf. Erneut war der Schulhof der Tatort. Wer kann Hinweise geben?

Polizei Helmstedt Brandserie in Schöningen: Wer zündete die Müllcontainer an?

Aus bislang ungeklärter Ursache sind am Samstagabend auf dem Hinterhof einer Schule in der Eichendorffstraße mehrere Müllcontainer in Brand geraten. Ein aufmerksamer Zeuge hatte nach Angaben der Polizei gegen 22.15 Uhr das Feuer auf dem Schulhof bemerkt und unverzüglich die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Schöningen stand eine Mülltonne in Vollbrand, von der lediglich die Reifen und Reste des Inhalts übrigblieben. Eine weitere Tonne hatte bereits Feuer gefangen und konnte nach deren Entleerung vollständig gelöscht werden. Eine dritte Mülltonne wurde durch die starke Hitze beschädigt.

Blick über den Schulhof Schöningen. Foto: Polizei Schöningen

Zu einem Personen- oder Gebäudeschaden kam es nicht. Die Schadenshöhe dürfte sich auf 1500 Euro belaufen, so die Polizei. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und kann technischen Defekt definitiv ausschließen. Bereits am Mittwoch in der Woche vor Ostern gerieten mehrere Müllcontainer auf dem Schulhof in Brand. Damals entstand ein Gesamtschaden von 2000 Euro. Die Polizei kann einen Tatzusammmenhang zwischen beiden Vorfällen nicht ausschließen und geht von Brandstiftung aus.

Lesen Sie weitere Texte zu Bränden in Schöningen:

Von daher suchen die Beamten Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können. Insbesondere ist der Zeitraum zwischen 21.30 und der Brandentdeckungszeit 22.15 Uhr für die Ermittler von großem Interesse. Hinweise an das Polizeikommissariat in Schöningen unter (05352) 95105 entgegen.

Täglich wissen, was in Helmstedt passiert: Hier kostenlos für den täglichen Helmstedt-Newsletter anmelden!