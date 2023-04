Terrorprozess: Mutmaßliches IS-Mitglied will berichten

Der Eingang zum Oberlandesgericht Celle. Dort beginnt am Montag der Prozess gegen eine 34 Jahre alte Frau wegen der mutmaßlichen Mitgliedschaft in der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS).

Sie soll in Anschlagspläne auf ein Musikfestival in der Nähe von Hildesheim eingebunden gewesen sein - in einem weiteren Staatsschutzprozess in Celle muss sich eine 34 Jahre alte Frau wegen der mutmaßlichen Mitgliedschaft in der Terrormiliz «Islamischer Staat» (IS) verantworten. Die Angeklagte habe angekündigt, in dem Verfahren ab diesem Montag um 9 Uhr aussagen zu wollen, sagte ein Sprecher des Oberlandesgerichts (OLG) vorab.

Der Frau wird vorgeworfen, sich an einer «ausländischen terroristischen Vereinigung als Mitglied beteiligt zu haben». Sie soll im September 2015 mit ihrem Ehemann aus Deutschland ausgereist sein und sich in Syrien dem IS angeschlossen haben. Sie sei einem Frauen-Bataillon beigetreten, habe sich zu Selbstmordattentaten bereiterklärt, ein Schießtraining absolviert und sei in die Herstellung von Sprengstoff eingewiesen worden.

Prozess dauert bis Mitte September

Später soll die 34-Jährige zwei «Glaubensschwestern» in Deutschland angeworben haben, die potenzielle Attentäter auf das Musikfestival hätten heiraten sollen, um ihnen ein unauffälliges Leben zu ermöglichen. Die Ausreise der IS-Kämpfer sei jedoch gescheitert. Nach einem Bericht des «Spiegel» war die Frau Teil einer Gruppe deutscher IS-Anhängerinnen, die im Oktober 2022 aus kurdischer Haft nach Deutschland überstellt wurden.

Für die Beteiligung in einer ausländischen terroristischen Vereinigung drohen laut OLG Freiheitsstrafen von einem Jahr bis zu zehn Jahren. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gelte die Unschuldsvermutung. Für den Prozess sind 18 Termine bis Mitte September geplant.

