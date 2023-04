Rauchsäule bei Harlingerode – Großeinsatz für Feuerwehr

Bei Harlingerode brannte es in einem Recycling-Unternehmen. Dichter Rauch stieg auf. Zahlreiche Feuerwehrkräfte waren am Samstag im Einsatz.

Im Außenbereich eines Recycling-Betriebs zwischen Harlingerode und Oker ist am frühen Samstagabend ein Brand ausgebrochen. Das berichtet die Bad Harzburger Feuerwehr. Über mehrere Stunden waren die Einsatzkräfte mit einem Großaufgebot vor Ort – dichter Rauch stieg über dem Entsorgungsunternehmen auf. Zeitweise wurden Anwohnerinnen und Anwohner im Bereich Bad Harzburg und Oker gebeten, die Fenster und Türen geschlossen zu halten und Klimaanlagen auszuschalten.

„In enger Zusammenarbeit mit Mitarbeitern des Betriebes konnte das Feuer schlussendlich schnellstmöglich gelöscht werden“, erklärt die Feuerwehr. Gegen 21 Uhr meldete sie, dass das Feuer unter Kontrolle sei und größtenteils gelöscht werden konnte.

Ein Toter und ein Schwerverletzter bei Unfall in Salzhausen

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Salzhausen (Landkreis Harburg) ist ein 29-Jähriger ums Leben gekommen. Sein 17-jähriger Beifahrer wurde bei dem Unfall in der Nacht auf Sonntag schwer verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der 29-Jährige war aus bisher unbekannten Gründen mit seinem Wagen von der Straße abgekommen, anschließend überschlug sich das Fahrzeug. Die Feuerwehr musste die beiden Insassen mit schwerem Gerät aus dem Auto befreien, anschließend wurden beide in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag der 29-Jährige seinen schweren Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kreis Vechta: 18-Jähriger fährt mit Auto gegen Baum und stirbt

Ein 18-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall in Neuenkirchen-Vörden im Landkreis Vechta ums Leben gekommen. Der 18-Jährige war am Sonntagmorgen von der Straße abgekommen und fuhr dann gegen einen Baum, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Durch den Aufprall wurde er eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Auto geholt werden. Der 18-Jährige war bereits tot, als die Einsatzkräfte ihn befreiten.

Hannover: Behörden gehen gegen illegales Glücksspiel vor

Mit einer Kontrollaktion sind Polizei, Zoll und weitere Behörden gegen illegales Glücksspiel und andere Straftaten vorgegangen. In der Nacht zum Sonntag wurden in Hannover, Garbsen und Burgdorf Cafés, Shisha-Bars und Wettbüros überprüft. Beschlagnahmt wurden unerlaubte Spielautomaten, sogenannte Fun Games. Es bestehe darüber hinaus der Verdacht, dass illegale Sportwetten veranstaltet wurden, sagte Polizeikommissarin Berit Figge. Vorige Woche hatte bereits die Deutsche Automatenwirtschaft vor dem rasant wachsenden Schwarzmarkt beim Glücksspiel gewarnt.

Das Bild zeigt Einsatzkräfte der Polizei im Rahmen einer Polizeiaktion, bei der Shisha-Bars, Wettannahmestellen und Restaurants im Raum Hannover kontrolliert wurden. Foto: dpa

Zur Bekämpfung krimineller Clan-Strukturen hatten im vergangenen August die Stadt und Region Hannover mit mehreren Behörden eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Ziel ist es, den Kontrolldruck zu erhöhen und durch den engen behördlichen Austausch mehr Straftaten und Ordnungswidrigkeiten aufzudecken. Auch die Bundespolizei war in der Nacht mit Spürhunden an der Aktion beteiligt.

„Wir arbeiten mit sehr vielen Zivilkräften, um zu vermeiden, dass der Eindruck entsteht, dass Shisha-Bars per se kriminelle Orte seien“, betonte der Einsatzleiter, Polizeioberkommissar Luis-Miguel Herrmann. Mitarbeitende seien zudem oft Opfer der kriminellen Strukturen, indem sie beispielsweise unter dem Mindestlohn beschäftigt seien.

Osnabrück: Wendemanöver verursacht Unfall – Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenprall mit einem Auto in Osnabrück schwer verletzt worden. Ein 51 Jahre alter Autofahrer sei mit seinem Wagen zum Wenden auf einer zweispurigen Straße von der rechten auf die linke Seite gewechselt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen einen von hinten ankommenden Motorradfahrer. Der 58-Jährige krachte mit seiner Maschine frontal in die Fahrerseite des Autos. Der Mann wurde schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Der Autofahrer und seine beiden Mitfahrer wurden am Freitagnachmittag leicht verletzt.

