Braunschweig. Die Frühjahrsmesse lockt auf den Schützenplatz an der Hamburger Straße. 17 Tage lang wird gefeiert. Am 5. Mai findet das große Feuerwerk statt.

Der „Breakdancer No 1“ ist immer eine der großen Attraktionen zur Frühjahrsmesse auf dem Schützenplatz in Braunschweig.

Frühjahrsmesse Rummel in Braunschweig: Am Freitag geht’s wieder los

Auf dem Schützenplatz an der Hamburger Straße in Braunschweig wird in den nächsten Tagen kräftig gewerkelt: Am Freitag, 21. April, startet die Frühjahrsmesse! 17 Tage lang – bis zum 7. Mai – freuen sich die Schausteller mit Fahrgeschäften und Gastronomie wieder auf viele Besucher. Organisator Frank Berweke und Gaby Grandt vom Event- und Verwaltungsmanagement der Braunschweiger Schützengesellschaft 1545 kündigen den seit 20 Jahren größten Rummel an.

Dieses Mal werde es besonders bunt und abwechslungsreich zugehen, unter anderem mit dem Fahrgeschäft „Airborne“, heißt es in ihrer Ankündigung – erstmals in Braunschweig: „Der höchste, transportable Propeller der Welt sorgt dafür, dass Besucher in 65 Meter Höhe einen unerreichten Erlebnis-Kick spüren. Bei einer Geschwindigkeit von 120 km/h erleben jeweils 32 Personen in zwei Doppelgondeln auch einen Überkopf-Überschlag.“

Fahrgäste in Braunschweig werden in sechs verschiedene Richtungen katapultiert

Als weitere Neuheit kündigt Berweke das Fahrgeschäft „Robotix – Battle of the Titans“ an: „Wir präsentieren das erste Fahrgeschäft mit spektakulären Loopings in Schräglage!“ Die Fahrgäste werden ihm zufolge in zehn Meter Höhe in sechs verschiedene Richtungen katapultiert. „Die Loopings sind in jeder Position möglich.“ Der Robotix biete auch dem davorstehenden Publikum eine Megashow, die garantiert nicht vergessen werde.

Eine Welt voller Superhelden biete das dreistöckige Belustigungsgeschäft „Heroes City XXL“. Dabei handelt es sich laut der Beschreibung um einen Outdoor-Parkour mit Wasserpark, Spezial-Effekten und lebenden Actionfiguren – eine Welt voller Magie und Tücken, wie es heißt.

Mit dem familienfreundlichen Fahrgeschäft „Air Race“ werde eine Menge Action und Spannung geboten. Die Fahrgäste sitzen in einer langen Reihe und werden hin und her, rauf und runter geschaukelt. Das Fahrgeschäft „Entertainer“ lockt tagsüber mit Wasserspielen und abends mit einer Lasershow, außerdem mit Nebeleffekten, Seifenblasenmaschinen und einem Kaltfunken-Feuerwerk.

Jaguarexpress: Behinderte mit Begleitung fahren kostenlos mit

Unübersehbar auch das Riesenrad „White Wheel“ mit 38 Metern Höhe. „Die neuartigen, geschlossenen Gondeln bieten dem Fahrgast ein maximales Gefühl von Sicherheit“, so Berweke. „So wird das Höhenerlebnis angstfrei zum eindrucksvollen Familienerlebnis und alle kommen dem Traum vom Fliegen etwas näher.“ Und er hat noch einen besonderen Hinweis: „In der Mitte des Riesenrades ist ein großes LED-Display angebracht, das zu Werbezwecken genutzt werden kann. Für alle die gesehen werden wollen, kann man hier außergewöhnliche Heiratsanträge, Geburtstagswünsche und vieles mehr buchen.“

Die Schaustellerfamilie Werges und P. Voß bringt gleich zwei Autoscooter mit. Wer will, kann hier ordentlich aufs Gaspedal treten – ein Spaß für große und kleine Gäste. Das gilt genauso für den Kettenflieger von Familie Thiliant in Retro-Design, familienfreundlicher Ausstattung und moderner Sicherheitstechnik, wie es in der Ankündigung heißt.

Als Kultkarussell für Acht- bis Achtzigjährige bezeichnet Schausteller Konrad Ahrend aus Peine seinen „Jaguarexpress“. Das Fahrgeschäft biete Behinderten mit Begleitung und gültigem Behindertenausweis kostenloses Mitfahren und habe auch sonst familienfreundliche Preise.

Dancejumper: Hier kann man gleichzeitig schaukeln, schwingen, schweben und fliegen

Das ist aber längst noch nicht alles, wie die Organisatoren betonen: „Einzigartig in Deutschland präsentiert Familie Bronswyk den Action-Simulator Snow-Gate.“ Die Besucher tauchten in faszinierende Erlebnisreisen ein. „40 Action-geladene Filme lassen vollkommen unterschiedliche Flüge zu. Der Simulator basiert auf ausgeklügelter Technik, die auch in der Schulung von Astronauten und Piloten eingesetzt wird.“

Ein bisschen Mut ist auch beim „Dance Jumper“ gefragt: Hier können die Besucher gleichzeitig schaukeln, schwingen, schweben und fliegen. Ebenso gefragt ist Berweke zufolge immer wieder eine Fahrt mit dem „Breakdancer No 1“. „Nicht zuletzt die Moderation ist während der Fahrt in dem Hightech-Fahrgeschäft von Camillo Franzelius so unterhaltsam“, heißt es in der Ankündigung.

Trampolinspringen für alle bis 75 Kilogramm

Das Vier-Säulen-Kinderkarussell „Kindertraum“ lade die ganz jungen Gäste mit seiner schönen Bemalung und Beleuchtung ein, unbeschwert ein paar Runden zu drehen. Und im „Babyflug“ ist jeder kleine Fahrgast sein eigener Pilot und bestimmt ganz allein die Flughöhe.

Im „Spider Jumper“ von Nico Berweke können Gäste bis 75 Kilogramm am Trampolin die Schwerelosigkeit für sich entdecken. Mit der Kinderschleife „Golden Gate“ können die Kleinsten unter verschiedenen Automodellen wählen und langsam ihre Runden drehen. Und sollte den Kids nach „Wasserspielen“ sein, können sie die begehbaren Wasserbälle „Aqua Fun“ testen.

Mittwochs ist Familientag auf dem Braunschweiger Rummel

Kein Maschbummel ohne Leckereien: Grill- und Würstchenbuden sind am Start, es gibt Softeis, Fischbrötchen, Kartoffeltwister und Pommes, Lebkuchenherzen und Schaumküsse, Mandeln, Churros und vieles mehr.

Neu: Mittwochs ist Familientag. Am 26. April kommt zwischen 16 und 19 Uhr Clown Bobo mit Tellerjonglage, bunte Ballonfiguren und zauberhaften Zaubertricks. Außerdem können die Kleinen beim Kinderschminken nach Belieben geschminkt werden. Am 3. Mai kommen von 16 bis 19 Uhr die zwei Eisschwestern Anna und Elsa sowie Captain America und Spiderman. „Nach Herzenslust können Fotos gemacht werden“, so Frank Berweke. „Und wer möchte – bekommt sogar ein Autogramm oder gar eine Umarmung.“

Ein Termin zum Vormerken: Am Freitag, 5. Mai, wird wieder das Feuerwerk abgeschossen. „In diesem Jahr wird der Pyrospezialist, die Firma Semmer, die Besucher fesseln und unvergessliche Himmelsgemälde an den Himmel malen“, kündigt Berweke an. „Seien auch Sie dabei, wenn es Sterne regnet…“

Öffnungszeiten: Montags bis donnerstags 15 bis 22 Uhr, freitags und samstags 14 bis 23 Uhr, sonntags 14 bis 22 Uhr.

Mehr Nachrichten aus Braunschweig

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden!