VW-Leiharbeiter: Der Druck auf die Autovision wächst

Eigentlich wollte VW - wie im Zukunftspakt beschlossen - gar keine Leiharbeitnehmer mehr einsetzen. Doch das scheint besonders in diesem Jahr auch in Wolfsburg ein Wunschtraum zu sein. Wegen vieler Umbauarbeiten in der Montage, des Anlaufs des Tiguan-Updates und aufgelöster Schichten schein nun auch am Hauptsitz Bedarf zu bestehen.

So langsam spitzt sich die Tarifauseinandersetzung beim Personaldienstleister Autovision zu. Vor der am Montag, 17. April, anstehenden nächsten Verhandlungsrunde droht die IG Metall mit Warnstreiks. Die würden beispielsweise die ohnehin beeinträchtigte Produktion bei VW in einer prekären Situation treffen. Denn es kursieren Gerüchte, dass der Autobauer zusätzliches Personal einstellen muss – also Kräfte der Autovision. Das stärkt die Ausgangsposition der Gewerkschaft.

„Verstoß gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung“

„Unsere Forderungen sind machbar, passen in die Zeit und die Beschäftigten haben gezeigt: Sie werden zu Not auch mit Arbeitsniederlegung diese durchsetzen. Schließlich geht es um den Grundsatz der Gleichbehandlung und Beschäftigte bei AutoVision dürfen keine Beschäftigten zweiter Klasse sein, schließlich tragen auch sie im immensen Maße zur VW-Wertschöpfungskette bei. Wenn es in der vierten Verhandlungsrunde kein Ergebnis gibt, droht weiterer Ausstand! Und das wird teuer. Denn, wenn AutoVision streikt, stehen Bänder still.“, so Thilo Reusch, Verhandlungsführer der IG Metall. „Wir werden nicht zulassen, dass AutoVision gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung verstößt und eine Schlechterstellung von Zeitarbeitnehmenden im Vergleich zu den Beschäftigten des entleihenden Unternehmens forciert.“, erklärt der Gewerkschafter.

Warnstreiks gab es schon in Hannover, Emden und Osnabrück

„Die Beschäftigten bei AutoVision sind keine Arbeitnehmer/innen zweiter Klasse“: Das war das laut gesendete Signal an die Arbeitgeber bei der Zeitarbeitsfirma. Alleine zum Warnstreikauftakt am 27. März befanden sich rund 2.000 Beschäftigte im Ausstand und legten schichtenweise die Arbeit nieder. In Hannover, Emden und Osnabrück gaben die AutoVision-Belegschaften klar zu verstehen: Es braucht Bewegung am Verhandlungstisch. Das fordert die IG Metall: Eine spürbare Erhöhung der Stundenentgelte auf das übliche Niveau von Zeitarbeitsbeschäftigten im Flächentarifvertrag; einen steuerfreien Inflationsausgleich in Höhe von 3.000 Euro; einen Vorteil für Mitglieder der IG Metall in Form eines Urlaubs- und Weihnachtsgeldes von zusammen 900 bis zu 1.800 Euro jährlich.

