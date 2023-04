Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hat die Entwurfsplanung für den vierspurigen Ausbau der Bundesstraße 188 in Wolfsburg gestartet. Wechselseitig stehen schon zwei Fahrstreifen zur Verfügung, wie hier in Höhe der nördlichen Abfahrt zur Kreisstraße 46 bei Kästorf.

Straßenbau in Wolfsburg B 188 in Wolfsburg wird ausgebaut – auch ohne Trinity-Werk

Schon rund ein halbes Jahr dauert nun die Hängepartie um die Frage, ob das noch vor einem Jahr eifrig geplante Trinity-Werk von Volkswagen in Warmenau doch gebaut werden soll. Aber was bedeutet das für den seit vielen Jahren geplanten vierspurigen Ausbau der Bundesstraße 188 von der Autobahn 39 bis zur Schlosskreuzung?

„Wir planen den vierstreifigen Ausbau weiter“, stellte Michael Peuke im Gespräch mit unserer Zeitung zunächst einmal klar. Er leitet den Geschäftsbereich Wolfenbüttel der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, die die Erweiterung der wichtigen Verkehrsader vorbereitet.

Gespräche mit VW über Ausbau der B 188

Und was ist mit einem möglichen Verkehrsanschluss an die B 188, falls die Elektro-Filiale für das VW-Stammwerk doch noch kommen sollte? „Wir berücksichtigen die Sachen, die uns bekannt sind“, sagte Peuke und verriet: „Denn wir sprechen über einzelne Parameter weiter mit VW.“ So werde in jedem Fall eine Anbindung an die Kreisstraße 31 in Warmenau vorgesehen. „Wir planen einen Anschluss an die K 31 auf der Nordseite. Das ist im Zuge der Trinity-Planung hinzugekommen.“

Zwar sei in Bezug auf VW interessant, mit welchen Verkehrsmengen an welcher Stelle zu rechnen sei. Diese Frage wird sich jedoch schwer beantworten lassen, so lange nicht endgültig feststeht, ob die Gigafactory in Warmenau nördlich der B 188 nun gebaut wird oder nicht.

Unabhängig davon, ob die Trinity-Fabrik von VW gebaut wird, für die die Planung im November präsentiert wurde, plant die Landesbehörde den Ausbau der B 188 (unten, mit den bereits vorhandenen Auf- und Abfahrten bei Warmenau. Foto: LARS LANDMANN / regios24 (Archiv)

Zusätzliche Verkehrsbelastung muss so oder so eingeplant werden

Der Leiter der Landesbehörde in Wolfenbüttel betonte allerdings: „Die Fläche ist so oder so als Gewerbegebiet ausgewiesen, es gibt einen rechtsgültigen Bebauungsplan.“ Was also bedeutet, dass für den Ausbau der Bundesstraße so oder so eine deutliche zusätzliche Verkehrsbelastung berücksichtigt werden muss.

Inzwischen hat die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr die Entwurfsplanung für das Großprojekt gestartet. „Mit der Erweiterung auf insgesamt vier Fahrstreifen soll der Verkehr auf rund 5 Kilometern Länge gebündelt und das nachfolgende Streckennetz entlastet werden“, kündigt die Behörde auf ihrer Homepage an. „Eingriffe in Natur und Landschaft sollen gemäß Vorgabe so gering wie möglich gehalten werden. Der Ausbau wird sich daher an der bestehenden Trassenführung orientieren. Zur Bewertung der Umweltverträglichkeit ist eine entsprechende Kartierung von Fauna und Flora erfolgt.“

Landesbehörde für Straßenbau hat Verkehrszählung gemacht

Um die Verkehrsentwicklung in den kommenden Jahren beurteilen zu können, ist laut Landesbehörde schon 2021 eine umfangreiche Verkehrszählung an der B 188 erfolgt. „Die Auswertung der Daten ist unter Berücksichtigung pandemiebedingter Einflüsse erfolgt, um eine zuverlässige Prognose erstellen zu können.“

In der Folge haben die Untersuchungen der geeigneten Trassenverläufe begonnen. Nach Abwägung der Vor- und Nachteile in Bezug auf die zu untersuchenden Kriterien, wie beispielsweise die Auswirkungen auf Verkehr, Verkehrssicherheit, Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit, wird am Ende eine Vorzugsvariante herausgearbeitet.

Stadt Wolfsburg plant Anpassung ihres Straßennetzes

Die Stadt Wolfsburg plant ihrerseits die Anpassung des regionalen Straßennetzes für die Erschließung von Gewerbeflächen, heißt es bei der Landesbehörde. Sie befinde sich dazu im engen Austausch mit der Stadt und der Volkswagen AG, deren Werksgelände sich in unmittelbarer Nähe zur Bundesstraße befindet.

Inzwischen steht jedenfalls schon fest, nach welcher Seite die B 188 verbreitert werden soll, die bisher schon dreispurig ist – mit wechselnden Abschnitten von zwei Spuren in die eine und einer Spur in die andere Fahrtrichtung. „Der Ausbau erfolgt sowohl nach Nord als auch nach Süd“, kündigte Michael Peuke an. Auf dem Teilstück zwischen der A 39 und der Kreisstraße 46 bei Kästorf soll zur Nordseite hin erweitert werden, und auf dem Stück zwischen der K 46 und der Allerbrücke kurz vor der Schlosskreuzung soll nach Süden verbreitert werden.

Vorarbeiten für Planung auch auf Privatgrundstücken

Anfang April hat die Landesbehörde bekanntgemacht, dass für das Projekt Vorarbeiten erforderlich sind: Beprobungs- und Sondierarbeiten für geologische Baugrundgutachten. Sie sollen zwischen 1. Juni und 31. Dezember größtenteils auf der Bundesstraße einschließlich der Seitenbereiche erfolgen, die dem Bund gehört. Allerdings ist dafür auch das Betreten einzelner Privatgrundstücke nötig. Laut Bekanntmachung müssen die Eigentümer die Arbeiten durch eine Firma dulden, „da die genannten Vorarbeiten im Interesse der Allgemeinheit liegen“.

Im Zuge der Entwurfsplanung plant die Landesbehörde zur Öffentlichkeitsbeteiligung Informationsveranstaltungen für Anwohner und Interessierte.

