Wieder ein Markt für schöne Dinge im Lokpark Braunschweig

Eine Nachricht, die Liebhabern von handgemachten schönen Dingen Tränen in die Augen trieb: „Alle Herzensdinge-Märkte sind abgesagt“, hieß es im vergangenen Jahr auf der Homepage der kreativen Märkte, die unter anderem im Braunschweiger Lokpark stattgefunden hatten. Schweren Herzens habe man den Geschäftsbetrieb einstellen müssen. Doch zwei Frauen haben die Sache nun in die Hand genommen und unter dem neuen Namen „DesignWerke“ wieder an den Start gebracht: die Braunschweigerin Ulrike Wathling und die Hannoveranerin Sandra Strüber. Premiere der Neuauflage soll am Muttertagswochenende sein (13./14. Mai). Sie wird wieder im Lokpark an der Schwartzkopffstraße in Braunschweig stattfinden.

„DesignWerke ist ein kunterbunter Designmarkt mit Festival-Flair, Mode, Kunst und Produktdesign, schönen Dingen, Musik und kulinarischen Köstlichkeiten“, sagt Ulrike Wathling, die früher Ausstellerin bei „Herzensdinge“ war und die Projekt-Idee auf keinen Fall sterben lassen wollte. DesignWerke solle auch eine Plattform für aufstrebende Künstler mit klugen Ideen sein.

Noch werden Aussteller für Food-Stände gesucht

„Wir setzen uns dafür ein, ein fairer, sozialer und nachhaltiger Designmarkt für gutes Leben zu werden. Deshalb geben wir bei der Auswahl unserer Aussteller Bioprodukten, Produkten aus nachhaltiger Produktion sowie recycelten und upgecycelten Designs den Vorrang“, so Sandra Strüber. Diesmal wird auch ein Tätowierer dabei sein; die DRK-Kaufbar wird vegane Speisen verkaufen; es wird die Möglichkeit geben, sich massieren zu lassen, und am Sonntag spielt die beliebte Formation „Die kleine Swingbrause“.

Rund 80 Aussteller haben bereits zugesagt. „Wir könnten aber noch einige Anbieter im Food-Bereich vertragen“, ermuntert Ulrike Wathling.

Die Öffnungszeiten: Samstag, 13. Mai, 12 bis 19 Uhr sowie Sonntag, 14. Mai, 11 bis 18 Uhr. Kinder bis 14 Jahren haben freien Eintritt. Weitere Infos unter www.designachten.events

