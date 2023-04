Krumme Gleise – Erixx geht bei Gifhorn auf Schleichfahrt

Das war’s dann erstmal mit dem Stundentakt der Regiobahn zwischen Braunschweig und Gifhorn: Seit Dienstag muss der Erixx-Regionalzug RB47 zwischen Gifhorn und Rötgesbüttel einige Gänge runterschalten, weil es „Mängel am Oberbau“ der Gleise gebe, teilt Erixx mit. Die Folgen sind Verspätungen und Zugausfälle – und zwar für Wochen.

Aufgrund der Defekte an der Gleisinfrastruktur zwischen Gifhorn und Rötgesbüttel dürften sämtliche Züge auf diesem Streckenabschnitt nur mit maximal 20 Stundenkilometer fahren, heißt es auf der Homepage des Betreibers – und zwar in beide Richtungen. Üblich sind hier sonst Geschwindigkeiten von 80 Kilometer pro Stunde. „Aus Sicherheitsgründen hat der Netzbetreiber hier die Geschwindigkeit herabgesetzt“, so Erixx – gemeint ist die Deutsche Bahn AG. „Die Geschwindigkeiten dieser Langsamfahrstellen sind zwingend einzuhalten.“

Verspätungen wirken sich auf alle Züge aus

Das Problem: Bei jeder Fahrt im Schleichgang entstehen Verspätungen von etwa 15 Minuten. „Da die Strecke eingleisig ist, wirken sich Verspätungen einzelner Züge auf den gesamten Verkehr massiv aus und werfen auch Züge in die andere Fahrtrichtung völlig aus dem Plan“, schreibt Erixx. Am Ende sorge das nicht nur für Verspätungen, sondern auch für Totalausfällen.

Denn entweder fehle der Zug, weil dieser noch mitten auf der Strecke unterwegs ist, oder die Verspätung sei mittlerweile so hoch, dass diese nicht mehr abgebaut werden könne. „Die einzige Möglichkeit, diese Folgeverspätungen abzubauen, besteht oft darin, eine Verbindung komplett ausfallen zu lassen.“ Bei den Fahrgästen und den Kolleginnen und Kollegen lägen mittlerweile die Nerven blank. Aber Erixx arbeite an einem Konzept, um die Auswirkungen auf die Fahrgäste so gering wie möglich zu halten.

Deutsche Bahn will 250 Meter Schiene austauschen

Für die Reparatur ist die Deutsche Bahn zuständig. Eine Pressesprecherin äußerte sich auf Nachfrage unserer Zeitung gegen Freitagmittag. Demnach geht es um gleich zwei Abschnitte zwischen Rötgesbüttel und Gifhorn, auf denen Tempo 20 angesagt ist – einmal auf einer Länge von 300 Metern und einmal auf 2500 Metern. Grund: „Bei einer regelmäßigen Prüfung mit einem Messzug und einer Nachprüfung wurden diverse Fehler in den Schienen gefunden.“ Erixx schreibt, dass während der Fahrt ein Schaukeln zu bemerken war.

Daher würden demnächst in diversen Bereichen etwa 250 Meter Schienen ausgetauscht, so die Bahnsprecherin. „Die Beseitigung im kurzen Abschnitt ist für den 27. April geplant, für den langen Abschnitt ist voraussichtlich Mitte Mai vorgesehen.“

