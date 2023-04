Geflüchtete in Braunschweig: Sporthallen sind bald wieder frei

Nach wie vor kommen viele geflüchtete Menschen nach Deutschland. Doch in Braunschweig sieht die Lage zurzeit nach wie vor vergleichsweise entspannt aus. Zwar hatte die Landesregierung im Herbst 2022 eine hohe Zuweisungsquote angekündigt, doch letztlich musste die Stadt weniger Menschen aufnehmen als erwartet.

Wie die Stadtverwaltung jetzt mitteilt, ist in den nächsten sechs Monaten rein rechnerisch die Zuweisung von insgesamt 318 Geflüchteten vorgesehen. Aber da Braunschweig die Quote zuletzt übererfüllt habe, müssten nur 132 Menschen aufgenommen werden. Dies entspricht rund fünf pro Woche – zuletzt seien es doppelt so viele gewesen. „Nach dieser Prognose werden die Kapazitäten in den vorhandenen Standorten zusammen mit angemieteten Räumlichkeiten ausreichen, um die geflüchteten Personen unterzubringen“, erläutert die Stadt.

Braunschweig hat 340 freie Plätze für Geflüchtete

Nach aktuellem Stand (Stichtag 31. März) sind 143 Menschen in der Sporthalle Naumburgstraße und in der DRK-Flüchtlingsunterkunft„Vienna Hotel“ untergebracht. Außerdem leben in den dezentralen Wohnstandorten in Braunschweig laut der Verwaltung 788 Menschen – dazu zählt seit Ende vergangenen Jahres auch das Hochhaus an der Otto-von-Guericke-Straße.

Die Zahl der freien Plätze im „Vienna Hotel“ und in den dezentralen Flüchtlingsunterkünften liege bei insgesamt 340. Somit bestehe also zumindest für den Moment genügend Spielraum, um die angekündigten 132 Geflüchteten in den nächsten Monaten unterbringen zu können.

Die Sporthallen Arminiusstraße (Siegfriedviertel), Rheinring (Weststadt) und Naumburgstraße (Heidberg) waren im vergangenen Jahr kurzfristig zu Flüchtlingsunterkünften umfunktioniert worden, als plötzlich viele Menschen aus der Ukraine Schutz suchten. Weil sich inzwischen aber alles entspannt hat, wurde die Nutzung in den Sporthallen Arminiusstraße und Rheinring bereits beendet. Beide sollen schnellstmöglich wieder Schule und Sport zur Verfügung gestellt werden, kündigt die Verwaltung an. Zurzeit werden sie zurückgebaut. Die Sporthalle Naumburgstraße soll im August wieder für den Sport genutzt werden können.

Stadt prüft weiterhin die Erweiterung bestehender Wohnstandorte

Im vergangenen Herbst hatte die Stadtverwaltung überlegt, ob bei anhaltend hohen Flüchtlingszahlen zum Beispiel der Bau von Leichtbauhallen nötig wird, etwa auf dem Messegelände, oder ob bestehende Wohnstandorte für Geflüchtete erweitert werden sollten. Wie Stadtsprecher Rainer Keunecke auf Anfrage mitteilt, geht die Verwaltung nach derzeitigem Stand aber nicht davon aus, dass Leichtbauhallen kurzfristig erforderlich sein werden.

„Hinsichtlich der Erweiterung bestehender Wohnstandorte für Geflüchtete sind Prüfung und verwaltungsinterne Abstimmung noch nicht abgeschlossen“, so Keunecke. „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Zuweisungszahlen zukünftig wieder erhöhen werden.“

