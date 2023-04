Polizei Helmstedt schnappt Verkehrssünder – Gefängnis

Weil er alkoholisiert und ohne Führerschein ein nicht zugelassenes Auto gefahren ist, geriet ein 28 Jahre alter Mann aus Staßfurt mit der Polizei in Konflikt. Am Mittwochabend, gegen 22.10 Uhr, alarmierten mehrere Zeugen die Polizei, da ein offensichtlich alkoholisierter Autofahrer in Esbeck in der Lange Straße mit seinem Fahrzeug einen Fahrzeuganhänger gerammt hatte. Anschließend versuchte er zu flüchten.

Die Beamten waren wenige Minuten später vor Ort und fanden folgende Situation vor: Ein silberner VW Golf stand zwischen einer Hauswand und einem dort abgestellten Anhänger. Der Golf war augenscheinlich gegen den Anhänger gestoßen und stand zudem mit der linken Fahrzeugseite in einem Blumenbeet. Der Autofahrer war verschwunden.

Mehrere Zeugen meldeten sich bei den Beamten, beschrieben den Autofahrer, der anschließend von den Polizeikommissaren in unmittelbarer Nähe angetroffen und zweifelsfrei identifiziert werden konnte. Dabei handelte es sich um den Gesuchten aus Staßfurt.

1,51 Promille – 28-Jähriger war stark alkoholisiert

Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der 28-Jährige den Beamten nicht vorlegen, ferner bemerkten die Polizisten starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,51 Promille.

Eine Identitätsüberprüfung über die polizeilichen Auskunftssysteme ergab, dass gegen den 28-Jährigen zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Magdeburg über 6 beziehungsweise 7 Monate Gesamtfreiheitsstrafe vorlagen.

Blutprobe im Helmstedter Klinikum

Nachdem dem 28-Jährigen im Helmstedter Klinikum eine Blutprobe entnommen wurde, brachten ihn die Ordnungshüter umgehend in die Justizvollzugsanstalt nach Braunschweig.

Das Fahrzeug, der silberne VW Golf, wurde auf Antrag der Staatsanwalt und richterliche Anordnung beschlagnahmt und abgeschleppt. Ermittlungen ergaben, dass der 28-Jährige den Golf ohne und gegen den Willen des rechtmäßigen Fahrzeugbesitzers in Betrieb genommen hatte.

Der 28-Jährige wird sich demnächst vor Gericht wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Alkoholeinfluss, unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeuges und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten müssen.

