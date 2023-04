Salzgitter-Check: Was macht das Wohnen in Salzgitter aus?

Salzgitter-Check- Was macht das Wohnen in Salzgitter aus?

Warum entscheidet sich eine junge Familie für ein Haus in Thiede? Wie lebt es sich in der Ost-Siedlung in Salzgitter-Bad? Und wie bewertet ein Makler die Situation in der Stadt?