Das war an Ostern alles los in Wolfsburg

Die Menschen drängten sich allerorten an den Osterfeuern, so am Samstagabend in Wendschott. Die Mitglieder der Wehr entzündeten gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr die aufgestapelten Holzabfälle. Viola (von links), Marco, Nadine, Aiden und David hatten ihre Stockspitzen mit Alufolie umwickelt konnten geröstetes Stockbrot und gebrutzelte Marshmallows kaum erwarten.